Bursa OSB’de yanan fabrikadan açıklama

Bursa’da geçtiğimiz hafta Organize Sanayi Bölgesi’nde tekstil fabrikasında çıkan ve çevre illerden de gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle söndürülen yangınla ilgili firma yetkililerince açıklama yapıldı. Karesi Tekstil’den yapılan açıklamada, “Personelimiz ve müşterilerimiz mağdur edilmemektedir. Üretim ve sevkiyat işlemlerimizde aksama olmamıştır” denildi.

RB Karesi Holding Yönetimi’nden yapılan kamuoyu açıklamasında, fabrikanın iddia edildiği gibi tamamının değil 4 üretim biriminden birinin zarar gördüğü, yangının tamamen söndürüldüğü ve soğutma işlemlerinin ardından yanan kısımların yeniden üretime alınması için gerekli çalışmaların başlatılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada şu cümlelere de yer verildi: "Yaşanan talihsiz olayda tek tesellinin yaralı ve can kaybının olmamasıdır. Görevli çalışanlar başka yerleşkelere kaydırıldı. Üretim ile sevkiyatta herhangi bir aksamanın söz konusu değildir. RB Karesi Holding olarak Bursa Gürsu, Bursa OSB, Bilecik OSB ve Bandırma OSB yatırımlarımız başta olmak üzere entegre üretim tesislerimizde toplam 6 bin 500 çalışanımızla ülkemize katma değer sağlamaktayız. 01 Kasım 2022 Salı günü akşam saat 18.30 sıralarında Bursa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yerleşke içinde bulunan 4 büyük üretim biriminden birinde yangın çıkmıştır. Küçük alanda başlayan yangın itfaiyenin tüm müdahalesine rağmen kısa sürede büyümüş ve maalesef bir bölümümüz zarar görmüştür. Söz konusu yerleşkemizde bulunan diğer üretim birimlerinde bir hasar olmayıp, üretim ve sevkiyat kesintisiz olarak devam etmektedir. Yaşadığımız bu talihsiz ve üzücü olayda başta çalışanlarımız olmak üzere, yangına müdahale eden görevlilerde herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir. Bursa OSB’de yangında kullanılamaz hale gelen birimimizde soğutma işlemleriyle beraber onarım çalışmasına başlanmış olup, en kısa zamanda yeniden üretime devam edilecektir. Fabrika çalışanlarımız için hiçbir mağduriyet söz konusu değildir. Bu bölümde görevli personelimiz tadilat işlemleri bitinceye kadar holdingimizin diğer yerleşkelerinde çalışmalarını sürdüreceklerdir. Müşterilerimiz ile tedarikçilerimizi kaygılandırmamak adına üretim ve sevkiyatlarımızda da bir aksama yaşanmaması için tüm tedbirler alınmıştır. Bursa Samanlı, Bursa OSB ve Bilecik OSB yerleşkelerindeki tesislerimizde üretim ve sevkiyat normal akışında devam etmektedir. Bursa OSB’deki yerleşkemizde yaşanan talihsiz olay anında yanımızda olan ve bizlerin üzüntüsünü paylaşan başta fabrika çalışanlarımız ile aileleri, dostlarımız, iş dünyası ve STK’lar ile olayın ilk dakikalarından itibaren desteği ile bizlere güç veren bakanlarımıza, bakan yardımcılarımıza, devlet büyüklerimize, milletvekillerimize ,valilerimize, kamu kurum ve kuruluşlarının, genel müdürleri ile il müdürlerine, belediye başkanlarımıza ve siyasi partilerin il, ilçe başkanlarına da teşekkür ederiz. Yangının başladığı andan itibaren başta Bursa itfaiyesi, AFAD, Arama Kurtarma ve Kızılay ekipleri olmak üzere destek için gelen İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Yalova, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir İtfaiye ekiplerine, helikopterleriyle destek veren Orman Bölge Müdürlüğü’ne de şükranlarımızı sunarız. RB Karesi Holding ailesi olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da tekstil, inşaat ve enerji alanında üretim, istihdam, ihracat, yeni proje ve yeni yatırım hedeflerimizle kentimize ve ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğimizi önemle belirtiriz."