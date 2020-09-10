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Bursa için dev içme suyu adımı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA’NIN 30-40 YILLIK SU İHTİYACININ ÇINARCIK BARAJI’NDAN KARŞILANMASINA İÇİN GELİŞTİRDİĞİ SU TEMİNİ PROJESİNDE SONA GELİNDİ.

Genel 10.09.2020, 12:09
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Bursa için dev içme suyu adımı

Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın 30-40 yıllık su ihtiyacının Çınarcık Barajı’ndan karşılanmasına için geliştirdiği su temini projesinde sona gelindi. İnşaata 2021 yılında başlamayı tamamlamayı hedeflediklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Projeyle şehrin 2050 yılına kadar olan su ihtiyacı karşılanmış olacak” dedi.

Gerçekleştirdiği yatırımlarla Bursa’nın her alanda yaşanabilir olmasını sağlayan Büyükşehir Belediyesi, şehrin su ihtiyacını uzun bir süre gidermeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’nın su sıkıntısını kökten gidermeye yönelik yaptığı planlamaya göre, ihtiyacın büyük bölümü ‘Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait’ Çınarcık Barajı’ndan sağlanacak. Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından çekilecek isale hatları, inşa edilecek depolar ve arıtma tesisleri, özellikle şehrin batı kesimindeki su ihtiyacını ortadan kaldıracak. 2021 yılı başında temel atma aşamasına gelmesi beklenen projede, son bir durum değerlendirmesi yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, konuya ilişkin DSİ yetkililerinden brifing aldı. Bursa’daki DSİ 1. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinden Ankara’daki yetkililer ile online görüşme yapıldı. Toplantıya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ulaş Akhan, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç, DSİ 1. Bölge Müdürü Yüksel Tazegül ve uzman ekipler katıldı.

Temel, 2021 başında atılacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı açıklamada, Çınarcık Barajı’ndan içme suyu temin edilmesine ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini açıkladı. Projenin isale hatları, depolar ve arıtma tesislerini kapsadığını belirten Başkan Aktaş, “Bursa’nın 30-40 yıllık su ihtiyacını karşılayacak, büyük montanlı bir çalışma. İnşallah yıl sonuna kadar projeyi tamamlayıp, 2021 yılı itibariyle inşaat safhasına geçmeyi düşünüyoruz” diye konuştu. Projeyle birlikte Karacabey, Görükle, Hasanağa, Kayapa, Nilüfer ve Bursa’nın batısında konuşlanmış sanayi bölgeleri, Hasanağa, Akçalar, Başköy ve Gölyazı’yla alakalı su temini anlamında kesin sonuç alınacağını söyleyen Başkan Aktaş, “Bu çalışma, 2050 yılına kadar su ihtiyacımızı karşılayacak. Proje aynı zamanda şehir merkezi ve doğusundaki diğer kaynakların daha az kullanılmasını sağlayacak” şeklinde konuştu. Çınarcık Barajı’ndan içme suyu temin edilmesine ilişkin girişimlerde son aşamaya geldiklerini kaydeden, DSİ’de yapılan toplantının da bu hedefi taşıdığını belirten Başkan Aktaş, “Hazırlıklar sona erdiğinde, detayları kamuoyu ile paylaşacağız. Akabinde hemen ihale aşamasına geçeceğiz. İnşallah 2 yıl içerisinde tamamlayıp, 2023 yılı itibariyle hizmete almak istiyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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