Bursa Hayvanat Bahçesi’nin ailesi büyüyor

Bursa Bursa Hayvanat Bahçesi’nde dünyaya gözlerini açan yeni hayvanlarla beraber, üye sayısı bin 23’e yükseldi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’nde yeni üye sevinci yaşanıyor. Penguen, oğlak, kuzu, beyaz yüzlü marmoset maymunu tarafından dünyaya gelen hayvanların yavruları, sevimliliği ile büyüledi. Bakıcılarının ellerinden beslenen yavruların mutluluğu yaşanırken, üye sayısı da bin 23’e yükseldi.