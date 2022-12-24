Bursa Hayvanat Bahçesi’nde bebek tilki sevinci

Bursa Hayvanat Bahçesi’nin yeni üyeleri çöl tilkileri, sevimliliği ile büyüledi. Bursa Hayvanat Bahçesindeki tür sayısı çöl tilkileriyle birlikte 138 oldu.

Kurulduğu 1998 yılında 70 türle ziyaretçi kabulüne başlayan Bursa Hayvanat Bahçesi’nin tür sayısı çöl tilkileriyle birlikte 138’e çıktı. Binin üzerinde hayvanın yaşadığı 200 dönümlük hayvanat bahçesinin yeni 3 konuğu sevimlilikleriyle de büyüledi. Bakıcılarının özel ilgisiyle karşılanan çöl tilkileri, türlerini de en küçüğü olmasına rağmen kulaklarıyla dikkat çekiyor.

Çöl tilkilerinin diğer üyelerden kendilerini ayıran bazı özellikleri ise dikkat çekmektedir. Gün boyunca serin buldukları yerde dinlenirken, gece avlanmayı tercih ederler. Bitkileri alt üst ederken, en sevdikleri yumurtadır. Çok az suya ihtiyaç duymalarının yanı sıra, bunu da yiyeceklerden alırlar.