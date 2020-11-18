Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çifte ödül

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Altın Karınca Ödülleri kapsamında Çevre ve Atık Yönetimi ile Mimari ve Kentsel Tasarım kategorisinde iki projesiyle ödüle layık görüldü. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’da hava kalitesinin takibi amacıyla Aeroallerjen Ağları’nın Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri için aldıkları ödülü; korona virüs sebebiyle hayatını kaybeden proje ortakları Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof Hulusi Malyer’e ithaf ettiklerini açıkladı.

En prestijli yerel yönetim ödülü olarak kabul edilen Altın Karınca Ödülleri, Şişli’de düzenlenen dev organizasyonda sahiplerini buldu. 10 farklı kategoride düzenlenen yarışmada seçkin projeler yarıştı. Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri projesi ve Hanlar Bölgesi Eylem Planı projesi ile yarışmaya katılan Bursa Büyükşehir Belediyesi’de iki ödüle layık görüldü.

“Burada belediyeler değil, projeler ödüllendiriliyor”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak iki farklı kategoride ödül aldık. Aslında burada belediyeler değil, projeler ödüllendiriliyor. Hanlar Bölgesi Eylem Planı projesi daha yeni başladı ama ödüle layık görüldü. Çünkü çok özel bir proje. İkinci olarak da Aeroallerjen Ağlarının Kurulması ve Erken Uyarı Sistemleri projesi de hava kalitesi için çok önemli. Polenler bahar aylarında her şehirde bir problem. Fakat bunların tespit edilmesiyle alakalı bir projeydi ve Uludağ Üniversitesi ile gerçekleştirdik. Bu ödülü de geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz proje ortağımız Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nin çok değerli hocası Prof. Hulusi Malyer’e ithaf ediyorum. Kendisini de burada rahmet ile anmak istiyorum” dedi.