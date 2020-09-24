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Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş göreve başladı

BURSA ADELET KOMİSYONU BAŞKANI ÖMER GÜLMÜŞ GÖREVİNE BAŞLADI.

Genel 24.09.2020, 10:39
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Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş göreve başladı

Bursa Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş görevine başladı.

Bursa’da 5 yıl 7 ay görev yapan Adalet Komisyon Başkanı Ali Rıza Bir’in, emekli olmasıyla, boşalan Bursa Adalet Komisyonu Başkanlığına atanan Hâkim Ömer Gülmüş görevine başladı.

İstanbul Hukuk Fakültesinden mezun olan Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş, daha önce Mahmudiye, Tuzlukçu, Şırnak, Bandırma hâkimliklerinde görev yaptı. Son olarak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanı olarak görev yapan Adalet Komisyonu Başkanı Ömer Gülmüş evli ve iki çocuk babası.

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