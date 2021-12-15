Burs imkanı sunacak Uğur Kabul Sınavı 8-9 Ocak'ta gerçekleştirilecek

İSTANBUL (AA) - Öğrencilerin başarı düzeylerini ölçmelerine imkan tanıyan, Uğur Okulları'nda ve Uğur Kurs'ta burs olanağı sağlayan Uğur Kabul Sınavı (UKS), Türkiye genelinde 8-9 Ocak'ta yüz yüze gerçekleştirilecek.

Uğur Okulları'ndan yapılan açıklamaya göre, her yıl gerçekleştirilen UKS, Türkiye genelinde bu yıl yüz yüze 8-9 Ocak'ta düzenlenecek. Sınav, Türkiye genelinde tüm öğrencilerin yüzdelik dilimlerini görmelerine, eksiklerini tespit ederek kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak.

Sınava katılan öğrenciler, 2022-2023 eğitim-öğretim sezonunda, başarı oranlarına göre yüzde 100'e varan eğitim bursu kazanma şansı yakalayacak.

Türkiye genelinde 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek UKS sonuçlarına göre öğrenciler, sınava girdikleri okulların burs kontenjanı kapsamında burslu okuma şansı elde edecek. 4, 5, 6 ve 7. sınıf öğrencileri için düzenlenecek sınav, toplam 60 sorudan oluşacak ve sınavın süresi 90 dakika olacak. 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine yönelik sınavın süresi ise 120 dakika olacak.

Başvuran tüm öğrenciler HES kodu ile sınava kabul edilecek. HES kodları web başvurusunda alınacak ve sınav günü de kontrol edilerek öğrenciler okula alınacak. Sınav esnasında malzeme alışverişi yapılmayacak. Temiz hava sirkülasyonu sağlanması amacıyla sınıf kapıları açık şekilde sınav gerçekleştirilecek. UKS'ye başvurular 7 Ocak'ta sona erecek.

- "Tüm öğrenciler katılabilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uğur Okulları Genel Müdürü Nil Çiçek, 54 yıllık deneyimle bugün 52 ilde 112 okulda ve 127 kurs merkezinde 85 bin öğrenciyle eğitim serüvenini sürdürdüklerini bildirdi.

Türkiye genelinde gerçekleştirdikleri Uğur Kabul Sınavı'na Uğurlu öğrencilerin yanı sıra Türkiye genelindeki tüm öğrencilerin katılabildiğini aktaran Çiçek, "Böylece öğrenciler, sınavdan aldıkları puana göre eksiklerini görme şansı buluyor ve kendi akademik düzeyini değerlendirebiliyor. Ayrıca sınava katıldığı okuldan veya kurstan sınav sonuç karnesini alan tüm öğrencilere dijital eğitim platformu Metodbox'a ve Uğur Dijital'e 1 ay süreyle erişim hakkı veriyoruz." ifadelerini kullandı.