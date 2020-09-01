Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: "Yeni adli yılda adalet çalışanları gözardı edilmemeli"

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, dünyayı etkisi altına alan korona virüs sürecinde kamu görevlilerinin tarihi bir görevi yerine getirdiğini belirterek, adalet çalışanlarının yeni adli yılda gözardı edilmemesini istedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla açıklamada bulundu. Yazgan, "Adalet Bakanlığından kamu görevlilerinin çalışma hayatı içerisindeki sorunlarını ortadan kaldıracak adımlar bekliyoruz. Adliyelerde çalışan kamu görevlileri, iş yoğunlukları nedeni ile günün büyük bir kısmında insanüstü emek sarf ederek çalışmak zorundalar ancak yaptıkları işin, emeklerinin karşılığını alamamaktadırlar. Diğer kamu çalışanları ile adliye çalışanları arasında maaş yönünden adaletsizlikler mevcuttur. Sendikamızın önceliklerinden biride adliye çalışanlarının ücretlerinin ve sosyal haklarının insanca yaşanabilecek bir refah seviyesine çıkartılmasıdır” dedi.

Adliye çalışanlarının sadece hakim, savcılardan ve avukatlardan ibaret olmadığını ifade eden Yazgan, “Adliyelerin bir bütün olarak düşünülmesi gerekmektedir. İşin yoğunluğu içerisinde verdikleri emeğin tam karşılığını alamasalar da alın terini ortaya koyan memurlardan rahat yaşayabilecekleri bir ücreti esirgemek anlamsızdır” diye konuştu.

“Adliye çalışanları olarak huzur içerisinde yaşayabileceğimiz haklar talep ediyoruz”

Adliye çalışanlarının huzur içerisinde yaşayabileceği haklar talep ettiğini belirten Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, "En son açıklanan yargı reformu paketi içerisinde adliye çalışanları adına hiçbir şey olmadığı gibi, var olan hakların da alınmasının önü açılmıştır. Zabıt katiplerinin kurum içi görevde yükselme yoluyla elde ettiği yazı işleri müdürlüğü kadrosuna hukuk fakültesi mezunlarının alınacağının duyurulması, adliye çalışanlarını derinden yaralamıştır. Çalışanların görüşünün alınmadığı bir Yargı Reformu Paketi eksik ve sakattır. Büro Memur-Sen, Adalet Bakanlığı çalışanlarının da dahil olduğu 80 bine yakın üyesi olan ve uzun süredir bu hizmet kolunda yetkili sendika olarak, adalet çalışanlarının toplumsal öneme sahip görevlerini icra ederken mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için mücadele vermektedir" dedi.

“Yeni adli yılda adliye çalışanları yok sayılamaz”

Yazgan, adli yıl açılış etkinliklerine adliyelerde hakim, savcı ve avukatlarla birlikte adalet dağıtılmasına büyük oranda katkısı olan adliye çalışanlarının ve temsilcisi olan sendikaların da davet edilerek, çalışanların talep ve hayırlı olsun dileklerini ifade edebilmek için konuşma yapma fırsatı verilmesinin demokratik hukuk devleti olmanın gereklerinden biri olduğunu belirtti. Yazgan sözlerine şöyle devam etti:

“Maalesef adalet çalışanlarına ikinci sınıf çalışan muamelesi yapılmakta, adliye sistemi denildiğinde sadece hakim, savcı ve avukatların hak ve sıkıntılarından bahsedilmekte, adliye çalışanları adeta yok sayılmaktadırlar. Zira yargı, bağımsızlığının ve tarafsızlığının korunup güçlendirilmesi, adalet hizmetlerinin çağın gereklerine uygun hale getirilmesi, kaliteli bir yargı sisteminin sunulabilmesi, adalete ulaşmayı hedefleyen vatandaşlarımızın hukuki mücadelesinin hızlı bir şekilde ve hakkaniyetle neticelendirilmesi, hakim, savcı, avukat ve adliye çalışanlarının müşterek gayreti ve emeği ile mümkündür. Binlerce dosyanın sorumluluğu ve iş yükü altında ezilen düşük ücretlerle ve çoğu zaman mesai mefhumu gözetmeden çalışan Adalet Bakanlığı çalışanları, bugüne dek adli yıl açılış töreninde bir kez bile hatırlanmamanın üzüntüsünü yaşamaktadırlar."

Genel Başkan Yazgan, “Yeni adli yılda adalet sisteminin bel kemiğini oluşturan adliye personelinin haklarının göz ardı edilmediği, mali sosyal ve özlük haklarının iyileştirildiği yeni bir adli yıl olmasını temenni ediyor, Büro Memur-Sen ailesi olarak mücadelemizi bu yolda sürdürüyoruz. Adli yılın adalet için özveriyle çalışan adliye çalışanlarına, yargı teşkilatına ve hukuk camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, hafta sonu Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı’na girecek olan çalışanlarımıza başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.