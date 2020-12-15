Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan: “Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz”

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Büro Memur Sen olarak, tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında ‘pandemi ikramiyesi’ ödenmesini teklif ediyoruz” dedi.

Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) yaklaşık 1 yıldır tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 hastalığı ve beraberinde gelen pandemi süreci hakkında rapor yayımladı. Rapor hakkında konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Neredeyse yüz yıldır insanlık bu kapsamda büyük bir salgın ile karşılaşmadı. Pek çok alışkanlığımız, değişmez dediğimiz kurallarımız değişti. Bu değişim kamu alanında da fazlasıyla etkisini gösterdi. Bu zor süreçte her türlü fedakarlığı yapıp, tüm cefaları çeken, hatta iznini bile kullanamayan kamu görevlilerinin bu ağır yükünün karşılığı ‘pandemi ikramiyesi’ olarak telafi edilmelidir” ifadelerini kullandı.

Büro Memur-Sen’in Aralık ayında yayınladığı Büro Analiz raporunda, “Pandemi Döneminin Gösterdiği Gerçek; Güçlü Memur, Güçlü Devlet” başlığı ile kamu görevlilerinin pandemi sürecinde yaşadıkları anlatıldı.

“Kamu görevlilerine bir maaş tutarında pandemi ikramiyesi istiyoruz”

Kamu görevlilerinin mali, sosyal ve özlük hakları alanında yaşadıkları sorunların çözülmesi, haklarının genişletilmesi ile devlete olan aidiyetlerini artıracağını ve sundukları hizmet kalitesinde ciddi iyileşmelerin yaşanacağına vurgulayan Genel Başkan Yazgan, “Büro Memur Sen olarak, tüm kamu görevlilerine bir maaş tutarında ‘pandemi ikramiyesi’ ödenmesini teklif ediyoruz. Ayrıca kamu görevlilerinin, yükselen enflasyon karşısında satın alma gücü zayıflayan maaşlarının iyileştirilmesini, ek ödemelerin emekli maaşlarının hesaplanmasında dikkate alınmasını teklif ediyoruz. Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki tüm kamu görevlilerinin Genel İdare Hizmetler Sınıfına alınmasını, kamu mevzuatında darbe artığı düzenlemelerin son bulmasını öneriyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının tüm kurumlarda yapılmasını, artık 3600 ek gösterge problemine çözülmesini, kamu görevlilerinin ve sendikalarının beklentisini karşılayacak düzenlemenin yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“Vatandaşa karşı devletin görünen yüzü kamu görevlileridir”

Yayınlanan raporla alakalı konuşan Genel Başkan Yazgan, “Sadece ülkemiz değil, dünya olarak zorlu bir süreçten geçiyoruz. Domino etkisi ile bir kişiden, binlerce kişiye bulaşan bu hastalık tüm yaşam tarzımızı değiştirdi ve yeni kurallarla ‘yeni normal’ adı altında farklı yaşam tarzlarına sebep oldu. Bu süreç hayatın her alanında etkisini gösterdiği gibi kamu sektöründe de çok fazla hissedildi. Çünkü devlet işleyişinin çarkları kamu görevlileri üzerinden işler. Vatandaşa karşı devletin görünen yüzü kamu görevlileridir. Bu yüzden kurumlar, fiziksel çalışma ortamı sebebiyle Covid-19 hastalığına karşı yakalanma riskinin yüksek olduğu alanlar haline gelmektedir. Bu alanlarda alınan önlemleri görüyoruz, bazı noktalarda önlemlerin yeterli olmadığını görüyor ve maske-dezenfektan gibi ihtiyaçların yanı sıra; esnek çalışma saatleri ve genelgelerle kısıtlama getirilen saatler arasında mesailerin düzenlenmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.