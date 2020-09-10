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Burkina Faso’da sel: 13 ölü, 19 yaralı

BATI AFRİKA ÜLKESİ BURKİNA FASO'DA ŞİDDETLİ YAĞIŞIN NEDEN OLDUĞU SEL FELAKETİNDE EN AZ 13 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ, 19 KİŞİNİN YARALANDIĞI AÇIKLANDI.

Genel 10.09.2020, 09:25
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Burkina Faso’da sel: 13 ölü, 19 yaralı

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da şiddetli yağışın neden olduğu sel felaketinde en az 13 kişinin hayatını kaybettiği, 19 kişinin yaralandığı açıklandı.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso’da şiddetli yağışın ardından sel meydana geldi. Yetkililer, ülkenin başkenti Ouagadougou başta olmak üzere çeşitli bölgelerde yaşanan sel nedeniyle en az 13 kişinin hayatını kaybettiğini, 19 kişinin yaralandığını açıkladı. Hükümet yetkilisi Abdul Karim Sango, sel ve şiddetli yağmur nedeniyle çok sayıda evin zarar gördüğünü belirterek, hükümetin evsiz kalan kişiler için kamu binaların açılmasına talimat verdiğini söyledi. Sango ayrıca, maliye bakanlığının sel mağdurlarına yardım etmek için 5 milyar CFA frangı (Yaklaşık 9 milyon dolar) tahsis edeceğini söyledi.

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