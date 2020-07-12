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Burdur’un Yusufça beldesi karantina altına alındı
BURDUR'UN GÖLHİSAR İLÇESİNE BAĞLI YUSUFÇA BELDESİNDE İKAMET EDEN 3'Ü AYNI AİLEDEN 4 KİŞİNİN COVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI. HASTALIĞIN YAYILMAMASI İÇİN BELDE KARANTİNA ALTINA ALINDI.
Genel 12.07.2020, 23:14
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Burdur’un Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça beldesinde ikamet eden 3’ü aynı aileden 4 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı. Hastalığın yayılmaması için belde karantina altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Covid-19 testi pozitif çıkan hastalardan 3’ü Gölhisar Devlet Hastanesinde gözlem altında tutulurken, bir kişi de Burdur Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Gölhisar Kaymakamlığınca İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, hastalığın yayılmaması için beldede karantina uygulanmasına karar verdi. Yusufça beldesinin giriş ve çıkışı güvenlik şeridiyle araç ve yayalara kapatılırken jandarma ve sağlık ekipleri önlem aldı. Beldede testi pozitif çıkanların temasta bulunduğu 22 kişinin evlerinde gözetim altında tutulduğu bildirildi.
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