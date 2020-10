Burdur’daki uzaktan eğitim hem kiraları düşürdü, hem evleri boş bıraktı

Korona virüs salgınıyla birlikte üniversitelerin uzaktan eğitime geçmesi sonucu Burdur’da kiralık daireler boş kaldı.

Covid-19 salgını nedeniyle üniversiteler uzaktan eğitim sistemine geçince, öğrenciler de evlerini boşaltarak, ailelerinin yanına gitti. Öğrenciler gelmeyince ise Burdur’da apartlar ve evler boş kaldı, aynı zamanda kiralar da düştü. 45 yıldır ticaretle ilgilenen, uzun zamandır da inşaat müteahhitliği ve apart işletmeciliği yapan Alaattin Seçilmiş, "Burdur da 11-12 bin apart var bu apartların yüzde 80-85 boş durumda. Sadece biz değil, cafe ve kahveci işletmeleri de zor durumda. Şu an 1000 TL’ye verdiğimiz aparta, şu an 650-700 TL’ye kiracı bulamıyoruz" dedi.

Emlakçı Hüseyin Zengin ise kiracı olmadığı için Burdur’da evlerin yüzde 70’nin boş olduğunu belirtti. Zengin, "Korona virüs bizim işlerimizi de duraksattı. Kiralık apart ve evler çok ama kiracı yok" diye konuştu.