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Burdur’da vahşet, köpeği koyuna saldırttı, videoya çekip yayınladı

Burdur Yarıköy’de köpeği koyuna saldırtan şahsa 647 TL para cezası yazıldı. BURHAYDOS Başkanı Aysel Turan, bu tür olaylara verilen cezanın yetersiz olduğunu, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini, bir şey yapılmadığı sürece hayvanların insanların elinde oyuncak olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Genel 23.12.2020, 12:07
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Burdur’da vahşet, köpeği koyuna saldırttı, videoya çekip yayınladı

Burdur Yarıköy’de köpeği koyuna saldırtan şahsa 647 TL para cezası yazıldı. BURHAYDOS Başkanı Aysel Turan, bu tür olaylara verilen cezanın yetersiz olduğunu, caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini, bir şey yapılmadığı sürece hayvanların insanların elinde oyuncak olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Burdur’da geçtiğimiz günlerde bir koyunun, köpeğe boğdurulduğuna ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntüler yetkileri harekete geçirdi. Sosyal medyada bir koyunun, köpeğe boğdurularak eziyet edildiğine ilişkin görüntülerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Burdur İl Jandarma Komutanlığı, olayı gerçekleştiren şahsın Yarıköy’de yaşayan M.İ. olduğunu belirledi. M.İ.’ye, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekiplerince Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında 947 lira idari ceza uygulandı.

Uygulanan cezasının yetersiz olmasından yakınan Burdur Hayvan Dostları Derneği Başkanı Aysel Turan, bu tür olayların ceza kapsamının genişletilmesi gerektiğini, yetkililerin bu duruma el atmadıkları takdirde hayvanların insanların elinde bir oyuncak olarak kalmaya devam edeceğini söyledi.

Cezaların caydırıcı olması gerektiğini belirten getiren Aysel Turan, “Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Burdur Yarıköy’de bir çobanın koyuna köpeği saldırtıp ve videoya çekip sosyal medyada paylaşarak yayınladığının görüntülerini gerçekten çok üzülerek izledik. Bunu duyarlı insanlar gereken özeni gösterdi. Şikâyette bulunuldu. Doğa Koruma ve Milli Parklar bunu tespit etti. Ceza yazıldı ama bu ceza çok yeterli bir ceza değil. 947 TL bir para cezasıyla bu kişi, salınıveriyor. Çünkü yasalar bunu gerektiriyor. Yasalarımız yetersiz. Canlılar, mal gibi görülüyor. Bütün katillerin eylemleri önce hayvanla başlar. Önce hayvana şiddet uygulamasıyla başlar, arkasından çocuğa yönelir sonra insana yönelir. Bu yüzden kanun koyucuların bu konuyu çok dikkate alması gerekiyor. Bunu acilen suç kapsamına almaları gerekiyor. Suç kapsamına alamadıkları sürece bu vahşet devam edip gidecek. Ve biz hayvan severler olarak üzülerek ömrümüz geçecek. Yetkililerin bir an önce buna el atmaları gerekiyor. Bunu suç kapsamına almaları gerekiyor. Çünkü gelecekte çocuklarımızın, geleceğimizin sağlıklı bireyler yetiştirmekle bir yerlere varabileceğimizi düşünerek bunu lütfen ele alsınlar. Lütfen bunlara caydırıcı cezalar verilsin” dedi.

"Artık gerçekten yeter"

Her gün böyle vahşetleri izlemekten yorulduklarını ifade eden BURHAYDOS Başkanı Aysel Turan, “Yani bir canın bedeli, özellikle bide bunu zevkle izliyorsa, izlettirmek için video çekiyorsa gerçekten düşündürücüdür. Acilen bu tür suçların ceza kapsamına almalarını istiyoruz. Artık yeter, gerçekten yeter. Biz her gün böyle vahşet izlemekten yorulduk. Nereye kadar gidecek bu işin sonu bilemiyorum. Her gün bir şey görüyoruz. Ama sonuçta elini kolunu sallaya sallaya aynı şeyi yapmaya devam ediyor. Bizim bu görebildiklerimiz. Birde göremediklerimiz var. Hayvanlar üzerinden tecavüzler var. Boğuşturmalar var. Bahisler var. O kadar çok şey var ki hayvanlar üzerinden. Biz bir şey yapmadığımız sürece bu hayvanlar insanların elinde oyuncak olmaya devam edecek” diye konuştu.
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