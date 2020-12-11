Son Dakika
Burdur’da sokağa çıkma yasağına saatler kala banka önlerinde kuyruklar oluştu
Burdur’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala banka önlerinde kuyruklar oluştu. 2 gün kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalacak olan vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için banka kuyruğunda sıra beklemek zorunda olduklarını dile getirdiler.
Genel 11.12.2020, 16:03
5
Burdur’da sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala banka önlerinde kuyruklar oluştu. 2 gün kesintisiz sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasında evlerinde kalacak olan vatandaşlar, hafta sonu ihtiyaçlarını karşılamak için banka kuyruğunda sıra beklemek zorunda olduklarını dile getirdiler.Banka içerisinde çalışan kişi sayısının yetersiz olmasından yakınan başka bir vatandaş ise sesini duyurmaya çalıştı. Memur sayısının az olmasından dolayı dışarda bekleyen vatandaşların birbirine temas etmek zorunda kalacağını ifade eden vatandaş, “Memuru çoğaltacaklar ki dışardaki kuyruk azalacak. Azaldıkça da birbirleriyle temas azalacak. İçeride memur az olursa, dışarda millet toplanıyor, temas çoğalıyor. Böyle bir hastalık yokken hiç sorun değildi, bekleyebilirdik. Ama bu hastalıkta beklenme zararlı insanlar için” dedi.
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|11
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Göztepe
|11
|18
|6. Karagümrük
|11
|17
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Hatayspor
|9
|15
|12. Malatyaspor
|10
|13
|13. Trabzonspor
|11
|13
|14. Antalyaspor
|11
|13
|15. Rizespor
|10
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Kayserispor
|10
|9
|18. Erzurumspor
|11
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|13
|24
|2. Tuzlaspor
|12
|24
|3. Altınordu
|13
|24
|4. Giresunspor
|13
|23
|5. Adana Demirspor
|12
|22
|6. Samsunspor
|12
|21
|7. Altay
|12
|20
|8. İstanbulspor
|11
|18
|9. Bursaspor
|13
|17
|10. Menemen Belediyespor
|12
|14
|11. Balıkesirspor
|11
|14
|12. Boluspor
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Ümraniye
|13
|13
|15. Adanaspor
|9
|12
|16. Bandırmaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|12
|8
|18. Eskişehirspor
|13
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. Southampton
|11
|20
|6. M. United
|10
|19
|7. Man City
|10
|18
|8. West Ham
|11
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|11
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Eibar
|12
|14
|12. Deportivo Alaves
|12
|14
|13. Valencia
|12
|13
|14. Athletic Bilbao
|11
|13
|15. Getafe
|11
|13
|16. Celta de Vigo
|12
|13
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü