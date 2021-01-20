Burdur’da ilk kadın halk otobüsü şoförü Aysel Gürdal direksiyon başında

Burdur’da halk otobüsü şoförleri ekibine dahil olan Aysel Gürdal (55), Burdur’un ilk kadın şoförü olarak görev yapacak.

Burdur’da ilk kadın halk otobüsü şoförü olarak tarihe geçen Aysel Gürdal, Burdur Halk Otobüsleri şoförü olarak hizmet vermeye başladı. Burdurlu olan ve artık memleketine hizmet etmek istediğini belirten Aysel Gürdal, daha önce Isparta’da halk otobüsleri şoförlüğü yaptığını ve direksiyon öğretmeni olduğunu söyledi.

Azimli olan her kadının bu mesleği yapabileceğini belirten Aysel Gürdal, “Memleketime hizmet etmek için Burdur’ a geldim. Sağ olsunlar halk otobüsleri başkanımızın desteği ile başladım. Benim hayalim vardı büyük araba kullanmayı seviyordum. İlk önce eşim öğretti sonra ehliyetimi aldım. Eşim de sürekli destek oldu sürekli araba kullanmama izin verdi. Hatta vermediği bazı zamanlarda bile arabayı ondan habersiz kaçırdım” dedi.

“Kadınların Yapamayacağı Hiçbir şey yok”

Kadınların Erkeklerden daha dikkatli olduğunu açıklayan Aysel Gürdal, azimli bir kadın bu mesleği yapabilir, hatta dikkat bakımından kadınlarımız daha dikkatli olduğunu düşünüyorum. Benim gibi kadın şoförlerin artmasını diliyorum” diye konuştu.

Şehir içi Halk Otobüsleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bilici ise “Aysel ablam azimli ve istekli geldi, 2018 yılından bu yana İş-Kur üzerinden 20 Erkek 10 Bayan şoför ihtiyacını talebimiz oldu. İlk bayan olarak Aysel hanıma da teşekkürlerimizi sunuyorum. Daha önce tecrübesi olduğu için direksiyonu çok iyi. Burdur’ da sadece güzergahları bilmesi açısından eğitim aldıktan sonra göreve başlayacak” dedi.