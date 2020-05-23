Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
103024
ALTIN
380.448
DOLAR
6.8109
STERLİN
8.2942
EURO
7.4186

Burası Bolu Dağı Tüneli

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahı olan ve tarihinin en sakin günlerini yaşayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli havadan görüntülendi.

Burası Bolu Dağı Tüneli

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahı olan ve tarihinin en sakin günlerini yaşayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli havadan görüntülendi.

23 Mayıs 2020 Cumartesi 17:08
2014 Okunma
Burası Bolu Dağı Tüneli

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahı olan ve İstanbul ile Ankara'yı birbirine bağlayan TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesimi, korona virüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma yasaklarıyla tarihinin en sakin günlerini yaşıyor. İzin belgesi bulunan kargo, akaryakıt tankerleri ve büyük tonajlı araçların geçmesine izin verilen TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli'nden, açıldığı günden bu yana bayram günlerindeki en az araç geçişinin yaşanması bekleniyor. Geçtiğimiz bayramlarda araç yoğunluğunun en fazla olduğu yerlerden birisi olan Bolu Dağı Tüneli'nden araç geçişinin yüzde 90'lara kadar düşmesi bekleniyor.

Geçen bayramda 710 bin araç geçti
Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda 10 gün süren tatil boyunca TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli kesiminden 710 bin araç geçiş yapmıştı. Ayrıca, Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki 23 kilometrelik alanda görev yapan 40 personelin de korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirlerle azaltılacağı öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
Korona virüs nedeni ile 40 gündür gidemediği memleketine kavuştu
Bakırcılık Erzurum’da yaşatılmaya çalışılıyor
Bakırcılık Erzurum’da yaşatılmaya çalışılıyor
Çay toplamak için Rize’ye gelenlere Korona virüs testi yapılıyor
Çay toplamak için Rize’ye gelenlere Korona virüs testi yapılıyor
AK Parti Meclis Üyesi Şahin, trafik kazasında hayatını kaybetti
AK Parti Meclis Üyesi Şahin, trafik kazasında hayatını kaybetti
Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı
Kızılay’dan Roman vatandaşlara gıda yardımı
İstanbul’da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı
İstanbul’da jandarma ekipleri bayram sınırlamasında denetimlere başladı
Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
Arı yetiştiricileri ve kanatlı hayvan üreticilerine 'toplu poliçe indirimi' fırsatı
5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu
5 yaşındaki Türk çocuğu Eren, Amerika'nın üstün zekalılar okulunda birinci oldu
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kıbrıs’ta mahsur kalan işçiler memleketlerine ulaştı
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Kısıtlama öncesi mezarlık ziyareti
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Büyükşehir Belediyesi Diyarbakır’a hizmet için çalışıyor
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Dünyanın en büyük konteyner gemisi Tekirdağ’da
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Büyükşehir 14 bin yavru sazan balığını suyla buluşturdu
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesi mezarlıklara akın ettiler
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Bursa’da bayram kısıtlaması öncesi kilometrelerce su kuyruğu
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Mudanya Belediyesi personeline teşekkür ziyareti
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Bayram öncesi sosyal mesafeli tel kadayıf kuyruğu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Adanalılar kısıtlama öncesi mezarlıklara koştu
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Elazığ’da kısıtlama ve bayram öncesi vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak
Celp işlemleri e-Devlet'ten yapılacak

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

banner372

banner382

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim