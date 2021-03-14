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Burası Alp Dağları değil Mergabütan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Mergabütan Yaylası’nın fotoğraflarını paylaşarak, “Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi” dedi.

Genel 14.03.2021, 11:40
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Burası Alp Dağları değil Mergabütan

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Mergabütan Yaylası’nın fotoğraflarını paylaşarak, “Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi” dedi.

Türkiye’nin güneydoğu ucunda yer alan Mergabütan Yaylası, dünyanın en iyi kayak merkezlerine sahip olan Alp Dağları’na adeta taş çıkartıyor. 6 aylık kayak sezonu ve toplamda 4 kilometreyi bulan 3 pistiyle Avrupalı rakiplerine meydan okuyan merkez, bölgesel kalkınma projeleriyle hem sportif hem de turistik bir cazibe merkezi haline geldi. Hakkarili gençler ise bu imkanlar sayesinde hayal edemeyecekleri bir kariyerin kapılarını araladı. Mergabütan Yaylası, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) girişimleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Hakkari Valiliğinin katkıları sayesinde yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen bir kayak merkezine dönüştürüldü. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Burası Alp Dağları değil, Hakkari Mergabütan Kayak Merkezi! Hakkarili başarılı milli sporcumuz Rojbin ne güzel ifade ediyor: Gençlerin yüzü dağa dönükken, ülkemize kazandırdık. Şehirlerin potansiyeline en uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Uluslararası standartlarda

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, kayak merkezine 2013 yılından bu yana önemli yatırımlar yapıldığını ve merkezin uluslararası standartlara kavuştuğunu söyledi. Merkezin ekonomik, sosyal ve turistik anlamda önemli olduğuna işaret eden Güray, “Geçmişte birçok olumsuzluklarla gündeme gelen Hakkari’nin dağlarında artık kayakçı gençlerin sesleri yükseliyor. Bu merkez, sosyal imkanların kısıtlı olduğu ilimizin adeta akciğerleri konumuna geldi” diye konuştu.

Milli Kayakçı Zana Öztunç ise, “Hakkari’de büyük imkansızlıklara rağmen biz bu sporu yaptık ve şimdi milli takımın en iyi oyuncuları Yüksekova’dan çıkıyor. Bu sporu yapmasaydım gerçekten belki de Hakkari dışına çıkamazdım. Bu spor sayesinde 42 ülke gezdim. Kendime ait bir evim oldu. Şimdi aileme bakmakla yükümlü bir sporcuyum” şeklinde konuştu.

Milli Antrenör Rojbin Ören de aynı zamanda beden eğitimi öğretmeni olduğunu ifade ederek, “Yaşadığımız şehir yüksek rakımlı ve potansiyeli yüksek çocuklarla çevrili. Kumaşı sağlam çocukları alıyoruz, 7 ayda Türkiye şampiyonu çıkabiliyor. Bu da çok nadir görülen bir durum. Artık kız çocukları için dağlarda baton sesleri var” dedi.

Milli Sporcu Orhan Ören, daha önceden bölgeye yağan yoğun karın halk için bir eziyet olduğunu kaydederek, “Şu anda eziyetten çok keyif haline geldi. Bu tesis sayesinde artık insanlar kışı, karı sevmeye başladı” açıklamasında bulundu.

“Tayin istemiyorum”

Yüksekova Dedeler Köyü Okul Müdürü Alime Taşçı, 2015’te Yüksekova’ya geldiğini söyleyerek, “Buralar ile ilgili kaygılarımız ve önyargılarımız vardı. Geldiğim andan itibaren kaygılarım, önyargılarım yıkıldı ve 6 yıldır Yüksekova’dayım. Tayin isteyebileceğim halde istemiyorum. ‘Hakkari’de kayak merkezi mi var?’ şeklinde yorumlar alıyorum. Evet, burada harika bir kayak pisti ve kayak merkezi var. Biz de hafta sonlarını burada değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Toplam 4 kilometre uzunluğunda 3 farklı piste sahip

Hakkari şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi, Türkiye’nin en uzun sezona sahip tesislerinden biri. Kasımda açılan sezon, nisan sonuna kadar devam ediyor. Merkezde bin 165 metre uzunluğunda 4 koltuklu bir telesiyej, 680 metre uzunluğunda bir teleski bulunuyor. Kafeterya, restoran gibi sosyal tesislerin yer aldığı merkezde, 120 kişi kapasiteli 4 yıldızlı bir otel ve sporcu eğitim merkezinin de yapımı sürüyor.

Toplam 4 kilometre uzunluğunda 3 farklı piste sahip Mergabütan’da sporcuların yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakanlığının “Sağlıklı Bir Gelecek Sporla Gelecek“ projesi sayesinde her yıl 10 bin öğrenciye kayak dersi veriliyor. İran ve Irak’tan gelen kayakseverleri de ağırlayan merkezin yıllık ziyaretçi sayısı 100 bine ulaşıyor.

DAKA’nın 2013 yılında verdiği 648 bin TL destekle pistin alt yapısı yenilendi ve kayak evi inşa edildi. 2017 yılında ajansın 8 milyon TL’lik hibesi ile pistin uzunluğu 4 kilometreye çıkarıldı ve telesiyej sistemi kuruldu. İnşaatına 2019 yılında Hakkari Valiliği İl Özel İdaresi tarafından başlanan konaklama tesislerine ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ile DAKA tarafından 11 milyon TL’lik katkı sağlandı.
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