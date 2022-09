“Burada kazandıklarımızla tiyatromuzun bir eksiğini gidereceğiz”

Yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkânı sağlamak amacıyla Kadıköy Belediyesi tarafından düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı, 4 Eylül Pazar günü belediye bahçesinde kuruldu. Rekor sayıda başvurunun yapıldığı etkinlikte, yapılan çekiliş sonrası tezgâh açma şansı yakalayan Çiğdem Tunç “Buradan kazandıklarımızla tiyatromuzun yeni oyununda bir küçük eksiği gidereceğiz” dedi.

Kadıköy Belediyesi tarafından son üç ayda üçüncüsü düzenlenen ve katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği Yeniden Kullanım Pazarı’nda giysi, çanta, ayakkabı, takı, oyuncak, bebek eşya ve giysileri gibi çok sayıda ürün uygun fiyatlardan alıcı buldu. Tekstil endüstrisinin oluşturduğu karbon salınımına dikkat çekerek yeniden kullanımı özendirmek ve ihtiyaç sahiplerine ek gelir imkânı sağlamak amacıyla düzenlenen Yeniden Kullanım Pazarı’nda tezgâh açabilmek için on günde 600’den fazla başvuru yapılarak rekor kırıldı.

“Burası bizim için çok büyük bir fırsat”

Açtığı tezgâhta setlerde ve oyunlarda kullanılan kıyafetleri, aksesuarları satan Kadıköylü sinema oyuncusu Çiğdem Tunç “Çok ilginç bir gün geçiriyoruz. Kadıköy Belediyemizin bu dönüşüm, ikinci el değerlendirme etkinliğinde yer almak için başvurdum. Genellikle bizim tiyatro oyunlarımızda kullandığımız ama artık kalkan oyunların kostümlerini yok pahasına sattık. Hani bugün bizi zengin etmez ama insanların alım gücü düşmüş olduğu için onlar istifade ettiler; bu bizi çok mutlu etti. Kısa gününde bir kârı var. Biz de tiyatromuzun yeni oyununda bir küçük eksiğini gidereceğiz. Sanatçı arkadaşlarıma tavsiye ediyorum.” Bu gibi etkinliklerde halkla birlikte olmanın çok keyifli olduğunu belirten başarılı sanatçı sözlerini şöyle sürdürdü: “Çok güzel bir gün geçiriyoruz. Harika müzik var; çayımız, kahvemiz, her şeyimiz var. İlk defa böyle bir şey yapıyoruz. Arkadaşım var yanımda, Sema Aras, o da tiyatrocu. Çok güzel bir etkinlik. Kadıköy Belediyesi’ni tebrik ediyorum.” diye konuştu.

Pazarda alış veriş yapan Tuğba Sağlam “Bayağı bir alışveriş yaptım. En çok da çocuğuma aldım. Oğlum var iki yaşında. Malum her yer çok pahalı şu anda. Burası bizim için çok büyük bir fırsat. Mağazalara göre çok daha uygun. Kendime göre, çocuğuma göre, eşime göre birçok çeşit ürün ayakkabı, şal, pantolon, her şeyi buldum. Bir dahaki sefer kendim de gelip tezgâh açmak istiyorum. Teşekkür ederim! Çok memnun kaldım, devamını bekliyorum. Sık sık olursa daha iyi olur” dedi.

Pazarda tezgâh açan Ezgi Çelik ise “Evde giydiğimiz, giymediğimiz her şeyimizi getiriyoruz. Çok eğlenceli, çok pozitif… Herkesle arkadaş olduk. Komşularımızı gördük. Yeniden Kullanım Pazarı’nı değerlendirdik. Evde olup kullanmadığımız her şeyden kurtulduk. Çok memnunuz. Devamının gelmesini diliyoruz ve daha sık olmasını istiyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Kadıköy Belediyesi’nin her şeyi, her zaman çok güzel, çok teşekkür ederim” dedi.