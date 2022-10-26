Bulgarlar Kırklareli’ne akın etti

Gerek turlarla gerekse kendi araçları ile Kırklareli’ne gelen Bulgarlar, kentte bol bol alışveriş yaptı.

Sabahın erken saatlerinde kente akın eden Bulgarlar, soluğu Çarşamba Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Kırklareli’nde karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasında Bulgar plakalı araçlar olduğu görüldü.

“Fiyatlar çok ucuz"

Bulgarların alışveriş için Türkiye’ye geldiğini vurgulayan Yusuf isimli kişi, “Bulgaristan’dan geliyoruz buraya alışveriş yapmaya. Fiyatlar çok ucuz. Kırklareli’ne göre Edirne’ne daha pahalı. Giyim aldık bugün. Bulgaristan’ın hepsi buraya geliyor” diye konuştu.

“Bulgarlara göre fiyatlar uygun”

Mehmet Hüseyin, fiyatların Bulgaristan’a göre ucuz olduğunu belirterek, “Bulgaristan’dan geliyoruz. Her çarşamba geliyoruz, sonra da Edirne’ye gidiyoruz, alışveriş yapıyoruz. İstediğimiz her şeyi alıyoruz. Bulgarlara göre fiyatlar uygun. Bu gün elbise aldık, yiyecek aldık. Şimdi de kelle paça yemeye gidiyoruz” dedi.