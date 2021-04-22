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Bulgaristan’ın sınır köylerinde yaşayan çocuklara 23 Nisan hediyesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak olan Bulgaristan ile Kırklareli arasındaki köylerde yaşan çocuklara çeşitli hediyeler gönderildi.

Genel 22.04.2021, 16:25
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Bulgaristan’ın sınır köylerinde yaşayan çocuklara 23 Nisan hediyesi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayacak olan Bulgaristan ile Kırklareli arasındaki köylerde yaşan çocuklara çeşitli hediyeler gönderildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yüz yüze eğitime ara verildi. Bununla birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı çocukların okullarında yaşadığı aynı coşku ve sevinç ile kutlanması için Kırklareli Valisi Osman Bilgin kenttin sınır köylerinde yaşayan çocuklara evlerini süslemeleri için armağanlar hazırlandı. Üzerinde ay ve yıldız olan kırmızı rüzgar gülü, Türk bayrakları, balonlar ve süsler bulunan armağan paketleri, köy çocuklarına öğretmenler aracılığıyla ulaştırıldı.

Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde hediyelerini alan çocuklar büyük bir sevinç ve coşkuyla odalarını ve pencerelerini rüzgar gülü, Türk bayrakları, balonlarla süsledi. Köylerinde bayramı heyecanla bekleyen çocuklar hediyeler için Vali Osman Bilgin’e teşekkür etti.
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