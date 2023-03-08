Bulgaristan’dan Türkiye’deki deprem bölgelerine 70 konteyner

Bulgaristan’da üretilen 70 konteynerin ilk partisi, Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin organizasyonuyla Türkiye’deki deprem bölgelerine gönderildi.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerin ardından yaraların sarılması amacıyla yabancı ülkelerden Türkiye’ye yardım yağıyor. Depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinin girişimiyle Bulgaristan’da üretilen 70 konteynerin ilk partisi, demiryoluyla Türkiye’deki deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Büyükelçilikten yapılan açıklamada, “Bulgaristan’daki destekçilerimizin bağışlarıyla Sofya’da bulunan Top House konteyner firmasından temin edilen 70 konteynerin deprem bölgemize sevkiyatına başladık. İlk defa bu kadar hacimli bir sevkiyat için demiryolunu kullanıyoruz. Bağışlarıyla desteğini esirgemeyen bütün paydaşlarımıza, dostlarımıza ve firmalarımıza, bütün enerjisini depremzedelerimizin acil barınma ihtiyaçlarını karşılamaya harcayan Top House firmasına, konteynerlerin sevkiyatı için Bulgaristan Devlet Demiryollarını seferber eden Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı’na kalbi şükranlarımızı sunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.