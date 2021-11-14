Bulgaristan’da cumhurbaşkanlığı ve erken parlamento seçimleri başladı

SOFYA (AA) - Ülkede ve yurt dışında yaşayan 6,6 milyonu aşkın kayıtlı seçmen bu yıl parlamento seçimleri için 3. kez oy kullanıyor.

Yurt içinde 13 bine yakın, yurt dışında ise 68 ülkede 750 seçim yeri kuruldu. Seçim yasasında yapılan son değişikliklere göre ayrıca bu seçimde 300'den fazla kayıtlı seçmenin olması durumunda makina ile oy kullanılacak.

Merkez Seçim Komisyonu (ZİK) Bulgaristan’da ve yurt dışında toplam 9 bin 309 makinanın kurulduğunu duyurdu.

Türkiye’de yaşayan çifte vatandaş statüsündeki Bulgaristan göçmenleri için 58 merkezde 126 sandık kuruldu.

Vatandaşlar cumhurbaşkanı ve cumhurbaşkanı yardımcılığı için 23 ikili aday ve 25 siyasi parti ile koalisyonun sunduğu 5 bin 67 aday arasında seçim yapacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılımın yüzde 50’nin altında olması durumunda yeni cumhurbaşkanı 21 Kasım’da yapılacak ikinci turda belirlenecek.

Bu seçimlerde ilk kez nüfusun yüzde 10’una yakınını oluşturan Türk ve Müslümanlar da Türk kökenli bir aday için oy verebilecek. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi, Genel Başkan Mustafa Karadayı’yı cumhurbaşkanlığına aday gösterdi.

İçişleri Bakanlığı seçim süreci için geniş güvenlik önlemleri aldı.

Oy verme işlemi 20.00’de sona erecek ve sandık başında bekleyenlerin olması durumunda süre bir saat uzatılabilecek.