Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolova, Türk turistler için kolaylık istiyor
BULGARİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCISI VE TURİZM BAKANI MARİANA NİKOLOVA, ÜLKEYE GELECEK TÜRK TURİSTLER İÇİN KORONA VİRÜS TEDBİRLERİNİN GEVŞETİLMESİNİ TALEP ETTİ.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, ülkeye gelecek Türk turistler için korona virüs tedbirlerinin gevşetilmesini talep etti.
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çok ağır durumda olan turizm sektörünü canlandırmak amacıyla Türkiye’den gelecek turistler için tedbirlerin hafifletilmesini istediğini söyledi. Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ile Türkiye’den Bulgaristan’a yönelik turistik seyahatlere izin verilmesini görüştüğünü açıklayan Nikolova, halihazırda ülke turizminin çok ağır bir durumda olduğunu belirtti.
Ülkenin ikinci büyük şehri Filibe’yi ziyaret eden Bakan Nikolova, burada yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana Filibe bölgesini ziyaret eden yabancılar arasında Türk vatandaşlarının ilk sırada olduğunu kaydetti.
Bulgaristan İstatistik Enstitüsü verilerine göre 2019 yılında Bulgaristan’a 1 milyon 628 bin 231 Türk vatandaşı giriş yaparken 419 bin 229’unun tatil amacıyla ülkeye geldiği ifade edildi.
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