Bulgaristan seçimleri için Türkiye’de 24 ilde 162 sandık kurulacak

Bulgaristan’da yaşayan vatandaşlar erken seçim kararı ardından 2 Nisan Pazar günü sandık başına gidiyor. Türkiye’de de 24 ilde kurulacak 162 sandıkta çifte vatandaşlar oy kullanacak.

Bulgaristan’da vatandaşlar 2 yıl içerisinde 5. kez sandık başına gidiyor. 2 Nisan’da gerçekleştirilecek erken genel seçimler için Türkiye’de toplam 24 ilde 162 sandık kurulacak. Türkiye’de yaşayan ve oy verme hakkına sahip 700 bin çifte vatandaş, sandık başına gidecek.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Türkiye’de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Bulgaristan Türklerinin seçime gitmekten yorulduğunu söyleyen Ulutürk, "2021’den bu yana 5. seçimi yapacağız. Fakat Bulgaristan’da 30 yıldır maalesef bizim Bulgaristan Türklerinin şartları değişmedi. Hala aynı yerde saymaya devam ediyoruz. Herhalde Bulgaristan bu gidişle özellikle önümüzde 6 ay sonra olacak yerel seçimler bu yerel seçimlerle birlikte tekrar genel seçimler olur. İki seçim bir arada olursa o zaman artık Bulgaristan gerçek manada sahibini bulur diye düşünüyoruz. Bulgaristan’ın geleceği artık var olma yok olma seçim olacak diye düşünüyoruz" dedi.

Türkiye’ de yaşayan çifte vatandaşların 2000’li yıllarda oy kullanmaya başladığını hatırlatan Ulutürk, "2003 yılında derneğimiz kurulduğunda sadece konsolosluklarda oy verilirdi. Konsoloslukların dışına çıksın istedik. Ama bugün gördüğünüz gibi artık her okulda oy kullanıyoruz. Burada oy kullanmak için ya kırmızı pasaport ya da nüfus cüzdanı olması yeterlidir. Yeteri kadar sandık kuruluyor. Bulgaristan’da seçmenlerin yaklaşık yüzde 60’ı oy kullanmaya gider. Ama Türkiye’de geçen seçimlerde özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 5 saat sırada duranlar oldu" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında çifte vatandaş olduğunu söyleyen Ulutürk, "Yani 700 bin civarında oy kullanma kapasitemiz var ama oy kullanan yaklaşık 100 bine kadar çıkabildi. Geçen seçimlerde en fazla 93 bin oy kullanan oldu" diye konuştu.

Bulgaristan Türklerinin beklentilerini de sıralayan Ulutürk, "Bulgaristan’da Bulgarlar kadar bizim Türkler de aynı derecede olsunlar. Dört Anayasa yapıldı Türkler olarak bizlerin imzası yok. Bu da bizleri hiçbir zaman kâale almadıklarını gösterir. Türkleri savunan Bulgar partililer de artık bunu göze almalarını oradaki vatandaşlarımıza insan olarak bakmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.