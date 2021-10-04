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Bulgar Sahil Güvenlik botu İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bulgar Sahil Güvenlik botu İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan bot, Marmara’ya doğru hareket etti.

Genel 04.10.2021, 18:46
Bulgar Sahil Güvenlik botu İstanbul Boğazı’ndan geçti

Bulgar Sahil Güvenlik botu İstanbul Boğazı’ndan geçiş yaptı. Karadeniz’den İstanbul Boğazı’na giriş yapan bot, Marmara’ya doğru hareket etti.

Karadeniz’den bugün saat 16.30 sıralarında İstanbul Boğazı’na giriş yapan Bulgar donanmasına ait Sahil Güvenlik botu, saat 17.00 sıralarında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün altından geçti. 516 numaralı sahil güvenlik botuna Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Bot, Marmara Denizi’ne doğru yol aldı.

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