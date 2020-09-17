Bülent Ersoy, İzmir’de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı
ÜNLÜ SANATÇI BÜLENT ERSOY, İZMİR’DE GEÇİRDİĞİ MİDE KANAMASI SONUCU HASTANEYE KALDIRILDI. ERSOY, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI AÇIKLAMADA SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ.
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir’de geçirdiği mide kanaması sonucu hastaneye kaldırıldı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.
Türk Sanat Müziği’nin Divası olarak bilinen ünlü sanatçı Bülent Ersoy, İzmir’de rahatsızlanarak özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkiklerde mide kanaması geçirdiği belirlenen 68 yaşındaki sanatçı, özel bir odaya alındı.
"Endişe edilecek bir durumum yok"
Rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Bülent Ersoy, “Bugün sabah saatlerinde midemdeki ülserden kaynaklanan bir kanama geçirdim. Şükürler olsun sağlığım, sıhhatim yerinde. Bugünkü kısa süreli tedavi ve müdahaleden sonra birkaç gün içerisinde normal hayatıma döneceğim. Endişe edilecek bir durumum yok. Bilgilerinize. Sevgi ve saygılarımla” dedi.
Ünlü sanatçının yaptığı paylaşımın ardından sanat camiasından arkadaşları ve sevenleri de Diva’ya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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