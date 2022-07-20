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Bugün itibariyle araç trafik akışına kapatıldı

Bilecik Valiliği, çevre yolunda yapılacak olan onarım çalışmasından ötürü trafik düzenlemesi yapıldığını duyurdu.

Genel 20.07.2022, 16:46
Bugün itibariyle araç trafik akışına kapatıldı

Bilecik Valiliği, çevre yolunda yapılacak olan onarım çalışmasından ötürü trafik düzenlemesi yapıldığını duyurdu.

Bilecik Valiliği’nden yapılan duyuruya göre, “Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün denetimi ve sorumluluğu içerisindeki D-650/03 devlet karayolu üzerinde; İstanbul istikametinde 48’inci kilometreden 53’üncü kilometreye kadar olan Cennet Vadisi Restoran - Küplü köyü arasındaki 4,3 km yol bölümü Karayolları Bölge Müdürlüğü sorumluluğunda bulunan yol asfalt kazıma ve asfalt yenileme çalışması yapılacağından dolayı bugün saat 11.30’dan itibaren araç trafik akışına kapatıldı. Eskişehir istikameti gidiş yol bölümü sabit trafik işaret dubalarıyla bölünerek iki yönlü trafik akışı tek gidiş, tek geliş şeridi kullanılacak şekilde araç trafiği verildi” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılacak olan çalışmanın yaklaşık 20 gün içinde biteceği öngörülüyor.

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