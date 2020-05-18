Bugün 18 Mayıs: Kırım Tatar Türkünün sürgün edilişinin 76. yılı

Kırım Tatarlarının 75 yıl önce Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin'in kararı ile vatanlarından bir gecede toparlanarak tren vagonlarıyla Orta Asya'ya sürgün edilmesi sonucu yaşanan acılar hala sürüyor.

Çarlık Rusyası döneminde Çariçe 2. Katerina'nın Kırım Tatarlarını yok etme politikası takip eden yıllarda tekrarlandı. Sovyetler Birliği ve Rusya, Kırım Tatarları üzerindeki baskı ve imha politikasını sürdürdü.

Gazeteci yazar Mehmet Koçak, sürgünün 76. yılı dolayısıyla bir yazı yayınladı. İşte o yazı:

KIRIM TATAR TÜRKÜNÜN VATANLARINDAN SÜRGÜN EDİLİŞİNİN YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE...



18 Mayıs 1944 gecesi Kırım Tatarları tarihi yurtları Kırım’dan insanlık dışı bir muamele ile hayvan vagonlarına istif edilerek Sibirya ve Orta Asya çöllerine sürgüne edildiği tarihdir.

Sovyet rejimi tarafından sürgüne gönderilen 423 bin Kırım Tatarının %46’sı 22 gün süren sürgün yolculuğu ve sonrasındaki bir kaç ay içinde soğuk, hastalık ve açlıktan hayatlarını kaybetmiştir.

Hayatını kaybedenlerin

81.127’si çocuk, 81.358’i kadın, 11.827’si gençler ve 21.159’u erkek olmak üzere toplam 195.471’dir.

18 Mayıs 1944 Büyük Sürgünü ile Kırım Tatar halkının uğratıldığı muazzam maddî ve manevî zararların hemen hiç birisi bugüne kadar tazmin edilmemiş, Vatan topraklarındaki millî haklarının hemen hiç birisi iade edilmemiştir.

Haklarına kavuşma konusunda önemli mesafeler edildiği bir dönemde ise Kirim tekrar Ruslar tarafından işgal edildi.

Benimde yakın dostum olan ve sürgün zulmünü iliklerine kadar yaşayan KIRIM Tatar Türklerinin lideri Mustafa CEMİLOĞLU ve yakın dava arkadaşlarının anavatanları Kırımda girişleri yasaklandı.

Sözün özü şü: KIRIM hala Rus işgalinde ve Rusların tarihden bu güne devam eden asimilasyon.politikalari maalesef hala devam ediyor.

KIRIM Sürgününü ve KIRIM işgali ile devam eden mezalimi kınıyorum.

Unutulmasın ki :

Doğu Türkistan, Karabağ ve Kırım millet olarak bizim de davamızdır.

Onları sahiplenmek ve haklı davalarında onların yanında almak bizim için milli bir görevdir.

Mehmet KOÇAK