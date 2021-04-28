banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
ABD polisinden 73 yaşındaki demans hastası kadına şiddet
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Tam kapanmada camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Asgari ücrete %50 zam yapıldı
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

BUDO'da seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) sokağa çıkma kısıtlaması ve Tam kapanma nedeni ile seferler iptal edildi.

Genel 28.04.2021, 14:16
4
BUDO'da seferler iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin ( BUDOsokağa çıkma kısıtlaması ve Tam kapanma nedeni ile seferler iptal edildi.

SEFERLER İPTAL

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 30.04. 2021 - 03.05.2021 - 04.05.2021 - 05.05.2021 - 06.05.2021 - 07.05.2021 tarihlerindeki seferlerin tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile iptal edildiğini duyurdu.

https://budo.burulas.com.tr/tr/Budo/CancelledVoyages sayfasından hangi seferlerin iptal olduğunu öğrenebilirsiniz.

Yorumlar (0)
22°
açık
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?