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BUDO'da seferler iptal edildi
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) sokağa çıkma kısıtlaması ve Tam kapanma nedeni ile seferler iptal edildi.
Genel 28.04.2021, 14:16
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Bursa Deniz Otobüslerinin ( BUDO) sokağa çıkma kısıtlaması ve Tam kapanma nedeni ile seferler iptal edildi.
SEFERLER İPTAL
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, 30.04. 2021 - 03.05.2021 - 04.05.2021 - 05.05.2021 - 06.05.2021 - 07.05.2021 tarihlerindeki seferlerin tam kapanma ve sokağa çıkma kısıtlaması sebebi ile iptal edildiğini duyurdu.
https://budo.burulas.com.tr/tr/Budo/CancelledVoyages sayfasından hangi seferlerin iptal olduğunu öğrenebilirsiniz.