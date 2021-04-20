Son Dakika
Bucak’ta otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Genel 20.04.2021, 13:41
2
Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Bucak-Antalya karayolu Portsan Mermer yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mustafa Türe’nin kullandığı 07 AHR 921 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Türe yaralandı.Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yaralı sürücüye ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.