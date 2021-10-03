banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
SGK'dan grip aşısı açıklaması
SGK'dan grip aşısı açıklaması
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beş konserden 3 milyon dolar!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'a kırmızı kart!
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a:
Mustafa Keser'den 'Bülent Ersoy'a: "Yersiz kaprisleri yüzünden..."

Bucak ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Burdur’un Bucak ilçesinde, saat 10.15’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Genel 03.10.2021, 11:15
Bucak ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Burdur’un Bucak ilçesinde, saat 10.15’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bucak ilçe merkezli depremin, 11,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Deprem ilçe merkezi ve yakın köylerde hafif şekilde hissedilirken, can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, "03.10.2021 tarihi saat 10.15 sıralarında merkez üssü Bucak ilçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi

Yorumlar (0)
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P