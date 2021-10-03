Bucak ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem

Burdur’un Bucak ilçesinde, saat 10.15’te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bucak ilçe merkezli depremin, 11,74 kilometre derinlikte gerçekleştiği bilgisi paylaşıldı. Deprem ilçe merkezi ve yakın köylerde hafif şekilde hissedilirken, can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

Konuyla ilgili Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, "03.10.2021 tarihi saat 10.15 sıralarında merkez üssü Bucak ilçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir. Meydana gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır" denildi