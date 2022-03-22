Bu yolda araçlar adeta zıplayarak geçiyor

Afyonkarahisar’da bozulan parke yola müdahale edilmeyince yol adeta şişerek birkaç noktadan patladı. Afyonkarahisar Belediyesi’ne yolla ilgili yapılan şikayetler sonuçsuz kalınca, yoldan geçen araçların çoğunlukla zıplayarak geçmesiyse ilginç görüntüler oluşturuyor.

Kent merkezi Cumhuriyet mahallesi Ömer Fevzi caddesindeki parke yol görenleri hayrete düşürüyor. Cadde beton parke döşenerek yapılan yolda yağmur ve kar yağışı sonrası yaşanan bozulma gözle görülür şekilde arttı. Yolun her iki noktasında parke taşları adeta patlayarak yerinden çıktı. Patika yolu anımsatan parke yolda yaşanan bozulma tehlikeli boyutlara da ulaştı. İşlek bir noktada olan yola giren araç sürücülerinin çoğunlukla dur kalk şeklinde zıplayarak yolda ilerledikleri gözlenirken, yolun durumunu bilmeden hızlı bir şekilde yola giren bazı araç sürücüleri ise araçlarının aksamlarının yolun şişen kısımlarına çarpmalarından dolayı ekonomik kayıp yaşıyor.

Yolun durumu ile ilgili bilgi veren mahalle sakinlerinden Hakan Sevimli, Afyonkarahisar Belediyesi’ni eleştirerek, “4 dönemdir bu yol böyle. Yeteri kadar ilgilenilmediği, bakım ve hizmet olmadığı için yol bu halde. Yol şişmiş, bakım ve onarım yapamadığı içinde yol bul halde. Araçlar gelip geçerken çok zorlanıyor. Artık belediye başkanımızın bu konulara el atması lazım” diye konuştu.