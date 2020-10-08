banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Oto pazarında ilginç dolu önlemleri
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Hilmi Güler'den elektrikli araç tanıtımı
Atlı polisler Bursa sokaklarında
Atlı polisler Bursa sokaklarında

Bu turşunun sadece suyu içiliyor

BU TURŞU SOLUNUM RAHATSIZLIKLARINA İYİ GELİYOR MAVİYE ÜNAL

Genel 08.10.2020, 11:44
3
Bu turşunun sadece suyu içiliyor

Eskişehir’de, nadir yapılan ve özellikle solunum rahatsızlığı yaşayanlar tarafından tercih edilen çam kozalağı turşusunun sadece suyu içiliyor.

Turşu, Anadolu insanının gündelik yaşamında yemeklere eşlik eden önemli lezzetler arasında yer alıyor. Sağlık açısından da önemli faydalı olduğu belirtilen turşuda malzeme olarak kullanılan bir çok alışık ürünler olduğu gibi sıra dışı ürünler de yer alıyor. Bunlardan en sıra dışı ve az duyulanı çam kozalağı turşusu. Eskişehir’de turşu dükkanı işleten Maviye Ünal, kozalak turşusunu satan nadir işletme sahiplerinden. Özellikle solunum yolu rahatsızlığı çeken insanların bu turşuyu talep ettiğini belirten Ünal; “Çam kozalağı turşusu normal turşular gibi kuruluyor. Kozalak turşusu henüz herkes tarafından bilinen bir ürün değil. Ama solunum rahatsızlığı olan insanlar bunu iyi biliyor ve faydalarından dolayı müşterimiz oluyor” dedi.

“Herkes kozalağında yenileneceğini düşünüyor”

Turşunun nasıl tüketileceğini anlatan Maviye Ünal; “Bu turşu ile ilgili kafalardaki tek soru işareti nasıl tüketileceği konusunda. Herkes kozalağı yenilebileceğini düşünüyor, bu doğru değil. Turşu kurulduktan 15 gün sonra kozalağın özü turşu suyuna geçiyor ve sadece o su içiliyor” diyerek nasıl tüketileceği hakkında bilgi verdi.

Yorumlar (0)
banner388
banner378
24°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Namaz Vakti 08 Ekim 2020
İmsak 05:37
Güneş 07:01
Öğle 12:57
İkindi 16:07
Akşam 18:42
Yatsı 20:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 4 10
2. Fenerbahçe 4 8
3. Karagümrük 4 7
4. Galatasaray 4 7
5. Erzurumspor 4 7
6. Antalyaspor 4 7
7. Hatayspor 4 7
8. Göztepe 4 6
9. Kasımpaşa 4 6
10. Kayserispor 4 6
11. Konyaspor 3 5
12. Trabzonspor 4 5
13. Sivasspor 3 4
14. Gençlerbirliği 3 4
15. Beşiktaş 4 4
16. Malatyaspor 4 4
17. Gaziantep FK 4 3
18. Çaykur Rizespor 4 2
19. Denizlispor 4 2
20. Ankaragücü 3 1
21. Başakşehir 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 4 9
2. Altınordu 4 9
3. Tuzlaspor 4 8
4. Adana Demirspor 4 8
5. Samsunspor 4 8
6. Altay 4 7
7. Ankara Keçiörengücü 4 7
8. Giresunspor 4 7
9. Adanaspor 4 6
10. Balıkesirspor 4 6
11. Akhisar Bld.Spor 4 4
12. Bursaspor 4 4
13. Bandırmaspor 4 4
14. Ümraniye 4 4
15. Ankaraspor 4 3
16. Eskişehirspor 4 2
17. Boluspor 4 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 4 12
2. Aston Villa 3 9
3. Leicester City 4 9
4. Arsenal 4 9
5. Liverpool 4 9
6. Tottenham 4 7
7. Chelsea 4 7
8. Leeds United 4 7
9. Newcastle 4 7
10. West Ham 4 6
11. Southampton 4 6
12. Crystal Palace 4 6
13. Wolverhampton 4 6
14. Man City 3 4
15. Brighton 4 3
16. M. United 3 3
17. West Bromwich 4 1
18. Burnley 3 0
19. Sheffield United 4 0
20. Fulham 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Real Betis 5 9
3. Real Sociedad 5 8
4. Villarreal 5 8
5. Barcelona 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Getafe 4 7
8. Valencia 5 7
9. Cádiz 5 7
10. Granada 4 7
11. Osasuna 4 6
12. Atletico Madrid 3 5
13. Celta de Vigo 5 5
14. Eibar 5 4
15. Huesca 5 4
16. Elche 3 4
17. Deportivo Alaves 5 4
18. Levante 4 3
19. Athletic Bilbao 4 3
20. Real Valladolid 5 2