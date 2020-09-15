Bu tespih elleri dezenfekte ediyor
KÜTAHYA'DA YILLARDIR TESPİH SATIŞI YAPAN SELAHATTİN MAZILI, KORON VİRÜS (COVİD-19) SALGINI SONRASI EN ÇOK MISIR'DAN İTHAL EDİLEN KUKA CİNSİ TESPİHİ SATTIĞINI İFADE ETTİ. MAZILI, KUKA TESPİHİN ÇEKİLDİKÇE ELLERİ DEZENFEKTE ETTİĞİNİ DİLE GETİRDİ.
Kütahya’da yıllardır tespih satışı yapan Selahattin Mazılı, Koron virüs (Covid-19) salgını sonrası en çok Mısır’dan ithal edilen Kuka isimli tespihi sattığını ifade etti. Mazılı, Kuka tespihin çekildikçe elleri dezenfekte ettiğini dile getirdi.
Kütahya Kent Merkezi Ulu Cami Caddesi üzerindeki tarihi han binasında tespih satışı yaptığını belirten Selahattin Mazılı, "Bilindiği gibi, Korona virüs tüm dünyayı kasıp kavuruyor. Uzmanlarımızca salgına yakalanmamak için ellerin sık sık yıkanması dezenfekte edilmesi gerektiğini belirtiliyor. Mısır’dan ithal ettiğimiz Koka cinsi tespih, tarihten günümüzü kadar ellerdeki mikropları öldürdüğü uzmanlar tarafından tespit edilmiştir. Biz de tespih satıcıları olarak bu hususu müşterilerimize sürekli olarak anlatıyoruz. Korona virüs salgını sonrası en çok Kuka cinsi tespihler satılıyor. Bu tespitlerin fiyatı 20 TL’den başlıyor" şeklinde konuştu.
Tespihin çok eski zamanlardan beri kullanılan bir aksesuar olduğunu anlatan Mazılı, "Kuka tespih diğer tespihlerden farklı olarak ağacı gövdesi ya da parçalarından değil kuka ağacının meyvesinden yapılmaktadır. Kuka ağacının meyvesi Hindistan cevizine benzer ve tropikal bir meyvedir. En önemli özelliği mikropları kırmasıdır. Ülkemiz iklimine uygun olmadığından dolayı Türkiye’de Kuka ağacı yetişmiyor. Kuka, Mısır’da yetişiyor. Osmanlı döneminde Kuka tespihi antibakteriyel olarak kullanmışlardır. Hatta eski bir Osmanlı fermanında bir bey hekimlerin Kuka tespih kullanmasını zorunlu hale getirmiş, Kuka tespih kullanmayan doktorların hasta odasına girmesine izin vermemiştir" diye konuştu.
Tespih satıcısı Selahattin Mazılı’nın tezgahından Kuka isimli tespih satın alan İsmail Şeran, "Burada elleri doğal olarak dezenfekte eden tespih varmış, onu satın almaya geldim. 20 TL’ye satın aldığım tespihi çekerek, ellerimi dezenfekte edeceğim" ifadelerini kullandı.
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