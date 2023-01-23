Bu talep düğün yapacak çiftlerin yüzünü güldürecek

Etkinlik-Sen yöneticileri gerçekleştirdikleri toplantı sonrasında düğün organizasyonlarında yaşanan fahiş fiyatlarla ilgili açıklama yaptı. Yetkililere seslenen Etkinlik-Sen, düğün organizasyonunda uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi talebinde bulundu.

Etkinlik-Sen İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt, Etkinlik-Sen Başkanı Ali Koray Özandaç ve Başkan Vekili Ahmet Ölmez’i ağırladı. Bir araya gelen Etkinlik-Sen yöneticileri toplantı gerçekleştirerek düğünlerdeki KDV oranlarıyla ilgili açıklama yaptı. Etkinlik-Sen Başkanı Ali Koray Özandaç, İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt ve sendika üyeleri devlet yetkililerine seslenerek düğün organizasyonunda uygulanan KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmesi talebinde bulundu. Fahiş fiyatların önüne geçilmesinin önemli olduğunun altını çizen Etkinlik-Sen Başkanı Ali Koray Özandaç, "KDV oranındaki düşüşle vergi kaybı önlenerek fahiş fiyat artışlarının bir nebze de olsa önüne geçilebilecek. Fahiş fiyatların önüne geçilmesiyle hem mekanların hem de evlenecek çiftlerin yüzü gülecek" dedi.