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Bu sefer yardım göçmenlerden geldi

ERZİNCAN’DA YAŞAYAN AFGAN GÖÇMENLER HAZIRLADIKLARI YÖRESEL YEMEKLERİNİ KORONA VİRÜS ÖNLEMLERİ KAPSAMINDA EV KARANTİNASINDA BULUNAN AİLELERE ULAŞTIRDI

Genel 04.09.2020, 11:17
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Bu sefer yardım göçmenlerden geldi

Erzincan’da yaşayan Afgan göçmenler, hazırladıkları yöresel yemekleri korona virüs önlemleri kapsamında ev karantinasında bulunan ailelere ulaştırdılar.

Ülkelerinden çeşitli sebeplerden dolayı kaçarak Türkiye’ye sığınan ve Erzincan’da ikamet eden Afganistan uyruklu sığınmacılar, evlerinde hazırladıkları yöresel yemekleri Covid-19’dan dolayı evlerinde karantinada bulunan 15 aileye Erzincan Valiliği Vefa Sosyal Destek grubu aracılıyla ulaştırdılar.

Afganistan vatandaşı olan 3 çocuk annesi Nigina Obaidi (25), “Erzincan’da yaşıyorum, 2012’den beri Türkiye’deyim. Muharrem ayından dolayı Afgan yemekleri yaptım. Yöresel yemeklerimizden Afgan pilavı, Afgan mantısı ve Afgan aşuresi pişirdik. İnşallah ihtiyacı olan ailelere dağıtacağız. Bu pandemiden dolayı elimizden gelen bu kadar. Biz Afganistan ve Türkiye kardeşliğini belirtmek için her zaman Türkiye bizim yanımızda oldu. 8 senedir Türkiye’de yaşıyorum. Cumhurbaşkanımıza ve bütün Türk milletine teşekkür ediyorum. Çünkü her zaman bize destek oldular, sahip çıktılar. Bizde bu kötü günde elimizden geleni yaparak yardımcı olmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Sınırlarını çizemediğimiz gönül coğrafyamız güzelliklerle dolu”

Erzincan İl Göç İdaresi Müdürü Kasım Kağan Özlok ise, “Vefa Sosyal Destek grupları olarak vatandaşlara hizmet etmenin yanında onların denetimlerini de gerçekleştiriyoruz. Erzincan Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri olarak bugün göçmenlerimizin yöresel yemeklerini karantinada bulunan vatandaşlarımıza getirdik ve kapılarına bıraktık. Afgan mantısı, Afgan pilavı ve aşure var. Muharrem ayı içerisindeyiz. Aşure ayı içerisindeyiz. Aşure birliktelik ve dayanışmayı ifade ediyor. Aşure yapılırken içerisine birçok farklı madde koyuluyor ve hepsinin tadı farklı ama aynı kazanda kaynadıklarında bambaşka çok güzel bit tat meydana geliyor. İşte bizi de anlamlı kılan aslında bu birliktelikten, bu dayanışmadan doğan güzellik. Sınırlarını çizemediğimiz gönül coğrafyamız güzelliklerle dolu. Bizler bu güzellikleri artırmanın peşindeyiz” ifadelerini kullandı.

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