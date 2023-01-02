Bu projeyle 6 binden fazla üniversite öğrencisine kıyafet ve gıda kolisi yardımı yapıldı

Kastamonu’da hayata geçirilen proje ile ihtiyaç sahibi 6 binden fazla üniversite öğrencisine kıyafet ve gıda kolisi yardımı yapıldı.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanlığı ile Kastamonu Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında Kastamonu Üniversitesinde öğrenim gören 6 bin ihtiyaç öğrenciye kıyafet yardımı, evlerde kalan bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine de gıda kolisi yardımı yapılıyor. Kastamonu Üniversitesine bağlı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına ait yemekhane salonu içerisinde kurulan butik mağazada, kısmi zamanlı çalışan üniversite öğrencileri ile Türk Kızılay gönüllüleri tarafından haftanın üç gününde, yardımlar öğrencilere teslim ediliyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler, form doldurarak kıyafetleri görevlilerden alabiliyor. Ayrıca, evlerde kalan bin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri de Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanlığı görevlileri tarafından yapılan başvurularının incelenmesinin ardından gıda kolisi yardımı alabiliyor.

“2 bin öğrenciye kıyafet desteğinde bulunuyoruz”

2 bin öğrenciye kıyafet desteğinde bulunduklarını söyleyen Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil, “İnsanların kalbine girebilmek, gönlünde yer edinebilmek çok zordur. Kızılay, iyilik neferleri ile bunu başarmıştır. Kırmızı hilalimizi, tüm dünyada olduğu gibi Kastamonu’muzda da insanlığın yüreğine, sevgiyle ve fedakârlıkla kazıdığımıza inanıyorum. Kastamonu’da 2021 yılında Kastamonu Üniversitesi ile yapılan protokol ile Covid-19 salgını sebebi ile ülkelerine dönemeyen öğrencilerimiz için Gıda Kolisi Bağış Kampanyası düzenlenmiş ve bu kampanya sayesinde 500 yabancı öğrencimize temel gıda malzemesi yardımı ve kıyafet desteği sağlanmıştır. Kastamonu Üniversitesi Kampüsü içerisinde faaliyet gösteren Kızılay Butik Mağazamız, 2021 yılında toplam 2 bin öğrenciye toplam 5 parça olacak şekilde kıyafet desteğinde bulunmuştur” dedi.

“İhtiyaç sahibi öğrencilere bin adet gıda kolisi dağıtılacak”

Öğrencilere 5 çeşit kıyafet verildiğini ifade eden Tavil, “Kızılaycılık bir yaşam biçimi, bir yol ve hepsinden de öte bir iyilik yarışıdır. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi kampüsü içerisindeki Kızılay butik mağazamızdan 3 bin öğrenciye 5 çeşit olacak şekilde kıyafet yardımı yapılacak, ayrıca bin adet gıda kolisi dağıtılacak” diye konuştu.

“Butik mağazalar ilçelerde de hizmet veriyor”

Butik mağazaların ilçelerde de hizmet verdiğini söyleyen Tavil, “Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Taşköprü Meslek Yüksekokulu, Taşköprü Milli Eğitim Müdürlüğü, Tosya Devlet Hastanesi ve İnebolu Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut olan Kızılay Butik Mağazalarımız iyilik yarışında ihtiyaç sahiplerine hizmet vermeye devam ediyor. Butik Mağazalarımızdan, 2023 yılında 6 bin 750 ihtiyaç sahibi öğrenciye kıyafet ve gıda kolisi ulaştırmayı hedefliyoruz. Ayrıca şubemiz olmayan ilçelerimizde ise Kastamonu Üniversitesi aracılığı ile 750 öğrencimize kıyafet ve gıda Kolisi dağıtımı yapmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Şu ana kadar yaklaşık olarak bin 250 öğrencimize 6 bin 200 kıyafet yardımında bulunduk”

Yardımların işleyişi hakkında bilgi veren Kastamonu Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Başkanı Saime Şeyma Doğan ise, “Kastamonu Üniversitesinin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı ’öğrenci kıyafet evi’nde, üniversite öğrencilerimize kıyafet yardımında bulunuyoruz. Üniversite öğrencilerimiz içerisinde giyim ihtiyacı olan öğrencilerimize burada kıyafet ve ayakkabı temin ediyoruz. Gelen öğrenciler, reyonlarda bulunan kıyafetlerden kendilerine uygun olanları seçiyorlar, bizler de burada onlara yardımcı oluyoruz. Genelde yaklaşık olarak 4-5 parça kıyafet yardımında bulunuyoruz. Şu ana kadar yaklaşık olarak bin 250 öğrencimize 6 bin 200 kıyafet yardımında bulunduk ve öğrencilerimize burada herhangi bir şart koşmadan diledikleri sıfır, kullanılmamış kıyafetleri ücretsiz bir şekilde almalarını sağlıyoruz. Haftanın üç günü belli çalışma saatlerinde açık olan kıyafet evinde kısmi ve Kızılay gönüllüsü arkadaşlarımız görev yapıyor” ifadelerini kullandı.