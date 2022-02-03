Bu önlemler elektrik faturanızda tasarruf sağlayacak

Son günlerde gündemi oldukça meşgul eden ev (mesken) abone grubu tüketicilerin karşılaştıkları yüksek elektrik faturaları akıllara “Daha az tutar ödemek mümkün mü?” sorusunu getirdi. Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen, günlük tüketim miktarı 7 kWh üzerinde olan kullanıcılar için daha az tutara sahip faturaya sahip olma yöntemlerini açıkladı.

“A++ elektrikli ev aletleri kullanın’’

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun, 31 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımladığı günlük enerji tüketimi 7 kWh’tan, 5 kWh’ta düşürülmesi kararı Şubat ayı itibariyle yeniden 7 kWh’ta çıkarıldı. Ancak yine de hayat konforundan taviz vermeden, elektriği en doğru şekilde kullanmanın yollarını arayan tüketiciler için İstanbul Gelişim Üniversitesinden Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Süzen daha ucuz faturaya sahip olmanın yollarını şöyle aktardı:

“Yeterince dolu olmayan, yarım dolu şekilde çamaşır makinası, bulaşık makinası gibi ev araçlarını çalıştırmamak ve tamamen dolmasını beklemekte fayda var. Televizyon, radyo, internet fişi gibi eşyaların kullanılmadığı zamanlarda fişini çekmek harcamayı düşürecektir. Ayrıca beyaz eşya seçiminde dikkat edilmesi gereken hususlar: A++ sınıfı gibi daha az enerji tüketimi sağlayan ürünlerin seçilmesidir. 15 yıl ve üzeri beyaz eşyalar, son dönem beyaz eşyalara göre çok daha fazla enerji tüketimi sağlar. Bu yüzden enerji tasarrufu sağlayan beyaz eşyalar kullanımı oldukça önemlidir. LED gibi yeni nesil enerji harcaması düşük ama aydınlık şiddeti yüksek aydınlatmaların kullanılması da yarar sağlayacaktır.’’

Prizlerde kullanılmayan veya ucuna takılı bir alet bulunmayan şarj cihazlarının takılı olmasının da kayıp enerji oluşturduğuna değinen Ekrem Süzen, belirtilen tüm önlemler uygulamaya konulduğunda pozitif yönde enerji ekonomisi sağlanabileceğini belirtti.

“Ev aboneleri tasarrufa yönlendirilmeli’’

Gün içinde sıkça kullandığımız ev eşyalarının birim maliyetlerine de dikkat çeken Süzen, “Elektrik birim maliyetleri, abone grubu fark etmeksizin aynı fiyatlardır. Bir tüketici grubunun fiyatı düşer ise bu açık diğer tüketici grubu tarafından sübvanse edilmektedir. Kademeli elektrik tarifesi ile bu durum ortadan kalkacak ve özellikle ev aboneleri tasarrufa yönlendirilmesi gerekecektir’’ dedi.

Kademeli elektrik tarifesi kullanıcılarının, elektrik saatlerini değiştirmelerine gerek olmadığını belirten Süzgün, belirlenen günlük 7 kWh limiti aşılmaması için hane içi önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.