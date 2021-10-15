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Bu ödül töreni çok konuşulacak

KOCAELİ (İHA) – Ünlü isimlerin katılımı ile isminden bahsettiren ’Altın Kalite Ödül Töreni’ni düzenleyen Crazy Production imtiyaz sahibi Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar, bu kez de ’Uluslararası Kalite Ödülleri’ gala gecesinde ünlü isimleri bir araya getirecek.

Genel 15.10.2021, 13:42
Bu ödül töreni çok konuşulacak

KOCAELİ (İHA) – Ünlü isimlerin katılımı ile isminden bahsettiren ’Altın Kalite Ödül Töreni’ni düzenleyen Crazy Production imtiyaz sahibi Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar, bu kez de ’Uluslararası Kalite Ödülleri’ gala gecesinde ünlü isimleri bir araya getirecek.

’Altın Kalite Ödül Töreni’ni organize eden Crazy Production imtiyaz sahibi Hülya Yanıkdağ ile İlker Bekar şimdide çok konuşulacak ’Uluslararası Kalite Ödülleri’ ile ünlü isimleri bir araya getirecek. Sunuculuğunu Tuğba Özay ve Şenol İpek’in yapacağı, kırmızı halı röportajlarını ise Ece Gürsel’in gerçekleştireceği ihtişamlı geceye, sanat camiasının önde gelen isimleri katılacak. Medya sektöründe başarılı olan ve sektörün en başarılı iş insanları ödüllerini alacak.

İstanbul’da Limak Eurasia Luxury Otel’de 14 Aralık tarihinde “Kadına Şiddete Hayır” temalı gerçekleşecek gala gecesinde sürpriz bir ünlü isim de konser vererek, gecede yer alan davetlilere ve ödül alanlara keyifli anlar yaşatacak.

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