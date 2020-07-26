Bu meyvenin kilosu 60 TL, faydası saymakla bitmiyor
YABAN MERSİNİN HASADI BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE DEVAM EDİYOR. KİLOSU 60 TL OLAN YABAN MERSİNİ BİR ÇOK HASTALIĞA İYİ GELİYOR. ÖZELLİKLE BAĞIŞIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRDİĞİ İÇİN KORONA VİRÜSE KARŞI İYİ GELİYOR.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaban mersini hasadı devam ediyor. Kilosu 60 TL olan yaban mersini birçok hastalığa iyi geliyor. Bağışık sistemini kuvvetlendirdiği için korona virüse de iyi geliyor.
İnegöl’de son yıllarda yaygınlaşan yaban mersininin hasadı devam ediyor. Hasadın başlamasıyla kilosu 60 TL’den satılan meyvenin faydası ise saymakla bitmiyor. Tuzlu Mahallesi’nde yaban mersini yetiştiren Bekir Uzuner, bu yılki hasattan memnun olduklarını söyledi. Uzuner, "Hasadımız başlayalı iki hafta oldu. Her yıl daha iyiye gidiyor. Yaban mersinine her geçen gün rağbet artıyor. Ekenlerin sayısı artıkça rekolte de artacak. Ben bu yıl 3 tona yakın mahsûl bekliyorum. Kilosu şu anda 55 ila 60 lira arasında. Yaban mersini birçok hastalığa iyi geliyor. Faydaları saymakla bitmez. Bu meyve diyabete, şekere iyi geliyor. Kan şekerini düşürüyor, kalbe iyi geliyor, kolesterolü düşürüyor. Özellikle göze iyi geliyor, görme kaybını gideriyor. Bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiği için korona virüse karşı etkili olacağını düşünüyorum. Tabii buna doktorlar karar verir" diye konuştu.
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