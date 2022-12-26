Bu mesajlara dikkat

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşların internet sitesi üzerinden katıldıkları ve kazandıkları kampanyaların ardından gelen ‘Sistemsel bir hata olmuş. Sehven yapılmış’ mesajını ciddiye almaları gerektiğini söyleyerek, “Bu mesajda bir tuzak var, bu tuzağı küçük değil büyük firmalar dahi yapabiliyor” dedi.

Kayseri’de bir vatandaşın bir alışveriş sitesinden ‘1 TL’ye 7 bin TL’lik tablet’ kampanyasına katılarak kazandığını ifade eden Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, vatandaşın daha sonra şirket tarafından aldığı ‘Sistemsel bir hata olmuş. Sehven yapılmış. Hata sonucu bu işlemi iptal ediyoruz’ mesajı üzerine hakkını aramak için hakem heyetine başvurduğunu ve tableti kazandığını söyledi. İnternetin uçsuz bucaksız bir alana dönüştüğünü ve güzelliklerinin yanında kötüye de kullanılabilen bir alan olduğunu dile getiren Mahmut Şahin, “İnternete giriyorsunuz, sadece alışveriş değil tam tersi kampanyalarla insanları daha çok çekmeye çalışıyorlar. Bir alışveriş sitesinin tıkla kazan diye bir kampanyası var. Yani belirli günlerde belirli saatlerde ve belirli ürünlerde bazı kampanyalar yapılıyor. "tıkla kazan" diye bir yarışma yapmış. Yani 7 bin TL’lik bir ürünü 1 TL’ye alma imkanınız var. Yani tüketiciyi kendi sitesine çekiyor. Tüketicide tıklıyor ve kazanıyor. Kazandığı da kendisine SMS yoluyla bildiriliyor. Yani bizzat bu şirket tarafından ‘Bu kampanyaya katılmışsınız ve 1 TL karşılığında ürünü almaya hak kazanmışsınız’ diye. Buraya kadar her şey normal. Fakat daha sonra tüketiciye, ‘Sistemsel bir hata olmuş. Sehven yapılmış. Yani hata sonucu olmuş bir işlem. İptal ediyoruz’ diyorlar. Burada bunun kaç tane olduğu, kime sistemsel hata ile gönderildiği ve kaç kişiye verildiğini takip eden bir sistem yok” şeklinde konuştu.

"Tuzağa düşmeyin”

Tüketicinin hakkını aramak için hakem heyetine başvurduğunu ve hakem heyeti tarafından haklı bulunarak tableti kazandığını dile getiren Şahin, vatandaşları tuzağa düşmemeleri konusunda uyararak, “Melikgazi Kaymakamlığı Tüketici Hakem Heyeti tüketicinin haklı olduğunu söyleyerek, 7 bin TL’lik bir tableti 1 TL karşılığında alma hakkını veriyor. Burada tüketici hakkını aradığı için tüketiciyi tebrik ediyoruz. Melikgazi Tüketici Hakem Heyeti’ne de böyle bir karar verdiği için teşekkür ediyoruz. Karar çok yerinde ve isabetli bir karar. Kararı okuduğumuz zaman hak adına, hukuk adına çok sevindik. Çünkü burada bir tuzak var. Bu tuzağı küçük değil büyük firmalar dahi yapabiliyor. Onun için biz bir işlem yaparken, mutlaka belgelerimizi kayıtlarımızı ekimizde tutalım. Yani kampanyanın görsellerini bize gelen mesajları, kazandığımızı gösteren mesajların hepsini tutalım elimizde ki eğer bize ‘sistemsel bir hata’ derlerse hemen hakem heyetine başvuralım. Sonuçta bunun sistemsel bir hata olmadığını biliyoruz. Bilgisayar hata yapmaz. Bilgisayar’a neyi yüklerseniz, onu yapar. Buradaki hata ahlaki bir hata. İnsanların hatası. Sisteme onu yükleyenler, sadece müşteriyi çekmek için bunu yapıyor. Sistemsel bir hata ile bu durumu geçiştiremezsiniz. Hakem heyeti, ‘bu şekilde geçiştiremezsiniz’ demiş. Biz bu karar adına çok sevinçliyiz. Tüketiciler birliği olarak, hakkını arayana da hakkını teslim edene de teşekkür ediyoruz. Ülkemiz için güzel bir karar” ifadelerini kullandı.

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, tüketicinin sergilediği davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Tüketicimiz, yaşadığı bütün süreci görsel olarak kaydetmiş. Girdiği kampanyayı, tıkladığı her şeyi, kendisine gelen bütün mesajı kaydetmiş. Daha sonra gelen o ‘sehven, hata ile oldu’ mesajını da alıyor. Tüketici bu belgelerle hakem heyetine başvuruyor. ‘Ben bu kampanyaya girdim. Böyle bir kampanya varmış. Hakem heyetine başvurdum’ diyor ve bütün belgelerini sunduğu için hakem heyeti de lehine karar veriyor. Biz belgeleri toplama konusunda çok zaaf sahibi bir milletiz. Maalesef belgeleri toplamıyoruz. Halbuki bizi kurtaran belgeler oluyor. Ne kadar konuşursanız, konuşun bir faydası yok ama 3-4 tane belgeyi hakem heyetine sunarsak ve akabinde tüketici mahkemesine başvurursak, kazançlı çıkarız."