banner549

banner547

Son Dakika
Fındık işçilerinin
Fındık işçilerinin "gurbet" mesaisi
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Uzmanlardan sıcak hava uyarısı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Galatasaray, Fredrik Midtsjö ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir
Serbest piyasada, fındık fiyatı TMO’yu geçebilir

Bu mesaja dikkat; SMS ile linke yönlendiriyorlar

Dolandırıcılar oltalama yöntemiyle vatandaşı ağına düşürmeye çalışıyor. SMS ile gönderilen linke tıklayanların bilgilerini ele geçiriyorlar.

Genel 02.08.2022, 11:41 02.08.2022, 11:54
Bu mesaja dikkat; SMS ile linke yönlendiriyorlar

Siber korsanlar, tuzaklarına her geçen gün yenisi ekliyor. Vatandaşı türlü uyanıklıklarla ağına düşürmeye çalışan dolandırıcılar, bu kez yöntemini SMS üzerinden yürütüyor.

Mobil telefondan gönderilen ‘Aile teklifleri için seçildiniz. 3000 liranı al’ yazılı SMS’lerle vatandaşlar, linke yönlendiriliyor. Siber zorbalar, kullanıcının mesajdaki linke tıklayınca tüm bilgilerini ele geçiriyor.

Uzmanlar, bu içerikli gönderilen mesajlara asla itibar edilmemesi gerektiğini söylüyor.

#sms
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu