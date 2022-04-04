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Bu merkezde sokak hayvanlarının bakımı en donanımlı cihazlarla yapılacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tanıtımı yapılan ve Ramazan Bayramı’ndan sonra açılması planlan Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde en donanımlı malzemeler kullanılacak.

Genel 04.04.2022, 17:57
Bu merkezde sokak hayvanlarının bakımı en donanımlı cihazlarla yapılacak

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde tanıtımı yapılan ve Ramazan Bayramı’ndan sonra açılması planlan Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nde en donanımlı malzemeler kullanılacak.

Gebze Belediyesi tarafından hayata geçirilen Sokak Hayvanları Bakım Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi’nin tanıtım programı gerçekleştirildi. Açılışının Ramazan Bayramı’ndan sonra yapılması planlanan merkezde, sokak hayvanlarının tedavilerinin ve rehabilitasyonlarının yapılabilmesi için yeni nesil cihazlar yer alıyor. 10 milyon liralık dev yatırımda, ayrıca sokak hayvanlarına olay yerinde müdahale edilebilecek bir nevi seyyar hastane hizmeti görecek hayvan ambulansı da bulunuyor. Hayvan ambulansının bir afet durumunda o bölgelere giderek, oradaki hayvanlar için seyyar hastane görevi üstlenmesi de planlanıyor.

“Yapmışken en iyisini yapma vizyonumuzu ortaya koyduk”

Tesisin, Marmara bölgesinde ilçe bazında en modern tıbbi donanıma sahip rehabilitasyon merkezi olduğunu kaydeden Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Hem sabit hem de acil müdahale aracı olarak ambulans tarzındaki mobil aracımızla da sahada sürekli müdahale edip, tıbbi müdahale edebilecek bir ekip oluşturduk. 3 tane tam cerrahi operasyonları yapabilecek veteriner hekimimiz göreve başladılar. Onun ötesinde burada her türlü tıbbi cihazın donanımıyla donanmış hale geldi. Burada inşallah hem Gebze’mize hem acil durumlarda afet bölgelerinde de seyyar aracımızla hizmet verecek durumdayız. Biz Gebze’de bugün normal şartlarda 2 bin 500 civarında hayvan popülasyonu olması gerekirken 4 bin 800 civarında çok yoğun bir popülasyona sahibiz. Bu anlamda da böyle bir merkeze ihtiyaç vardı. Biz de yapmışken en iyisini yapma vizyonumuzu ortaya koyduk ve Marmara bölgesinde ilçe ölçeğinde en modern hatta bazı yönleriyle kamuda ilk defa bu kadar donanımlı bir rehabilitasyon merkezini hizmete alıyoruz. 10 milyon liralık bir yatırım gerçekleşti burada Bölgemize, ülkemize tüm insanlık alemine ve insanlık aleminin bir parçası durumundaki hayvan dostlarımıza da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Bu bir mobil hastane niteliğinde olacak"

Tesiste 15 kişilik alanında uzman bir ekibin hizmet vereceğini aktaran Başkan Büyükgöz, "Toplamda 15 kişilik bir ekip burada hizmet veriyor olacak. Bayramdan sonra burada hasta kabulüne başlayacağız. Ambulansımız, sokaklardan hayvanları alıp getirmenin ötesinde bir seyyar poliklinik hizmeti verecek. Ülkemizde orman yangınları olduğunda yangın bölgesine gidecek. Orada yangından zarar gören hayvanlara mobil poliklinik hizmeti vererek onlara müdahale etmiş olacak. Afetlerde, yangınlarda müdahale görevi de yapacak. Buna sadece bir ambulans gözüyle bakılmaması gerekiyor. Bu bir mobil hastane niteliğinde olacak. Çünkü içerisinde ameliyat masasına varıncaya kadar her türlü müdahale imkanı olacak" diye konuştu.

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