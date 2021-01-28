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Bu merkez Avrupa’nın en büyüğü, enerjisini kendi üretiyor, hizmetleri ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olma özelliği bulunan tüm enerjisini kendisi üreten İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, aynı anda 250’si konaklamalı bin kişiye hizmet vereceği, sadece Elazığ’dan değil Türkiye ve bir çok ülkeden gençleri kabul edeceği belirtilirken, hizmetlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Genel 28.01.2021, 10:03
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Bu merkez Avrupa’nın en büyüğü, enerjisini kendi üretiyor, hizmetleri ücretsiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü olma özelliği bulunan tüm enerjisini kendisi üreten İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, aynı anda 250’si konaklamalı bin kişiye hizmet vereceği, sadece Elazığ’dan değil Türkiye ve bir çok ülkeden gençleri kabul edeceği belirtilirken, hizmetlerinin ücretsiz olacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta’nın koordinesinde bakanlıkların destekleriyle toplamda 225 bin metrekare alan üzerine kurulmasına 3 yıl önce başlanan İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi’nin tamamlanmasının ardından açılışı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışını önceki gün yaptığı Türkiye ve Avrupa’nın en büyük merkezinin güneş panelleri ile tüm elektriğini kendi imkanlarıyla karşılayacağı, 250 kişi konaklamalı, bin kişi kapasiteli şekilde hizmet vermeye başlayacağı kaydedildi. Bünyesinde bulundurduğu Ar-Ge, tasarım, yazılım, kodlama, uçuş simülasyon, teknik ve üretim montaj atölyeleri, tarım, hayvancılık, doğa bilimleri, okçuluk, atıcılık, binicilik gibi birçok alanda çocuk ve gençlere eğitim verilmesi planlanan merkezin yakın zamanda aktif olarak hizmet vereceği bildirildi.

"250 kişi konaklama alanı, bin kişilik kapasitesi var"

Merkez hakkında bilgi veren Projenin Genel Koordinatörü Hakan Karabulut, “İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi, Fırat Üniversitesi’nin hemen üstünde Teknokent karşısında toplamda 225 bin metrekare alan üzerine kurulu Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi olma özelliğine sahip. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı destekleri desteklerinde yapımına 2017 yılında başlandı ve 2020 yılında tamamlandı. Cumhurbaşkanımız tarafından açılışı gerçekleştirildi. Bu tesiste toplamda günlük 250 kişi konaklamalı, bin kişi faaliyet kapasiteli şekilde hizmet vermeye başlayacak. 6 ile 13, 13 ile 18 ve 18 ile 30 yaş grubu arasındaki çocuk ve gençlere yönelik tematik eğitimler, kuluçka merkezi eğitimleri, tarım, hayvancılık, doğa bilimleri, okçuluk, atıcılık, binicilik, bisiklet sürüş parkurları, çocuk tematik eğitim alanındaki tematik eğitimler ve çocuk trafik eğitim parkuruna kadar birçok eğitim gerçekleştirilecek. Tesis içerisinde 56 temada girişimci kuluçka merkezimiz bulunmakta. Bunun içerisinde Ar-Ge, tasarım, yazılım ve kodlama, uçuş simülasyon, teknik ve üretim montaj atölyeleri bulunmaktadır” dedi.

"Kullandığı elektriğin tamamını kendi üretiyor"

Kurulan güneş enerjisi panelleriyle tesisin enerjisini yüzde 100 kendi imkanlarıyla karşıladığını aktaran Karabulut, “Uygulamalı trafik eğitim parkurumuz bulunmakta. 16 temada çocuklarımızın dil becerilerini, iletişim ve motivasyon becerilerini ve çocuk hakları gibi konularda bir bilgi ve deneyimlerini arttırıcı tematik eğitimler bulunmakta. Bu tesis tamamı ile bütün faaliyetlerin yaşayarak öğrenme metotları ile yapıyor. Yine tesis içerisinde 25 bin metrekare alan üzerine kurulu organik tarım ve hayvancılık bulunmakta, bu bölümde 25 adet tıbbi aromatik bitkinin tohumdan üretimine kadarki bütün işlemlerini, türevlerinin uygulama ile gençlere verilen eğitimlerle üretimin yapıldığı bir alandan ibaret. Bu tesiste eğitimlerle yapılan bütün ürünler tesisin kendi ihtiyaçlarını karşılamakta. Bu tesis tamamı ile yüzde 100 elektriğini, kendisi üretiyor. Güneş enerjisi santraline sahip, elektriğini kendisi üretiyor. 8 bin 500 adet 43 çeşit ağaç ve ağaç dikimi gerçekleştirildi. Bu ağaçların bazıları yine tıbbi aromatik bitkiler gibi yapraklarının işlendiği gerek kozmetik gerekse çay haline getirilecek ağaçlardan oluşmakta” diye konuştu.

"Türkiye ve Avrupa’nın en büyüğü, bütün hizmetleri ücretsiz"

Tesisin toplamda 2 bin metrekare kapalı alanı olduğunu aktaran Karabulut, “Yeşil alan 200 bin metrekare. Tesisimizde iki adet seramız bulunmakta ve bu serada yaz ve kış aylarında birçok bitkinin tohumdan fidelemesine, fidelerinde işlenmesine kadarki bütün süreci burada gerçekleştiriyoruz. Tesis özelliği itibariyle, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezidir. Avrupa’da dahi yokken şu an Türkiye’de başlı başına bu tesis çocuk çalışmanın bütününü içerisine alan bir kompleks halinde hizmet verecek. Bu tesisin güzel bir özelliği de bütün hizmetleri ücretsiz. Çocuk ve gençler saydığımız bütün hizmetlerden gelip kendilerini geliştirerek ülkesine katma değer katacak ürünleri, cihazları ve bir çok mekanizmayı burada oluştururken bütün tesisin imkanlarından ücretsiz faydalanacak. Tesis sadece Elazığ’a değil, Türkiye’den bir çok temada proje başvurusunda çağrıya çıkacak. Oradan aldıkları başvurular ile seçtikleri kişileri burada eğitimlere alacaklar. Sadece Türkiye’den de değil Avrupa’dan, Balkanlardan, Kafkaslardan, Ortadoğu, Orta Asya ve TİKA’ya kadar iş birliği faaliyetlerimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açılışla birlikte tesisimiz aktif şekilde hizmet vermeye devam edecek. Tesisimiz Elazığ’da hizmet vermeye başladı. Tesisimize ilimizin Elazığ milletvekillerimizin çok ciddi çabaları bulunmakta ve özellikle milletvekilimiz Metin Bulut, bu yapının başlangıcından bugün sonuçlanıncaya kadar açılışının yapıncaya kadarki bütün sürecin Elazığ’daki koordinasyonun ve başındaki kişiydi. Katkı sağlayan kurumlara, bakanlıklarımıza ve milletvekillerimize teşekkür ederiz” diye konuştu.
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