Bu köy 10 aydır korona virüsle hiç tanışmadı

DÜZCE(İHA) – Türkiye’de korona virüs vak’alarının başlamasının üzerinden 10 ay geçmesine rağmen Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Tuğrul köyünde misafirliklerin durdurulması ve izolasyona verilen önem ile bu güne kadar herhangi bir vak’aya rastlanılmadı.

Düzce’nin Yığılca ilçesine bağlı 70 haneli 102 nüfuslu Tuğrul Köyü’nde şimdiye kadar hiç korona virüs vak’asına rastlanmazken, köy sakinleri ise virüs tehlikesine karşı kent merkezine dahi inmiyor. Türkiye’de şu ana dek hiç Korona virüs vak’ası görülmeyen ender köylerden biri olan Tuğrul Köyü halkı, alınan tedbirlere uymaları sonucunda virüs ile tanışmadıklarını belirtti. Misafirlikleri kaldıran köy sakinleri, televizyondan izledikleri her tedbiri uygulayarak korona virüsten korunmaya devam ediyor.

“Köy içerisinde de misafirliğe gitmiyoruz”

70 haneli Tuğrul Köyü halkının alınan tedbir kurallarına uyarak yaşamlarını sürdürdüğünü söyleyen Tuğrul Köyü Azası Ali Sarıoğlu, “Korona virüs bizim köyümüze hiç gelmedi. Köyümüz şu anda temiz ve havadar. İmkanımız olduğu zaman Yığılca merkezdeki doktorlara gidiyoruz ve ilacımızı yazdırıyoruz. Köyümüz 70 haneli. Televizyondan izliyoruz ve devletimiz hangi kuralları aldıysa onlara uyuyoruz. Şehir merkezine indiğimiz zaman maskemizi takıyoruz. Köyden çıksak dahi saatimiz belli. Hastalık bulaşmasın diye alışverişimizi yapıyoruz ve köye dönüyoruz. Köy içerisinde de misafirliğe gitmiyoruz” dedi.

“Ailecek herkes kendi evinde oturuyor”

Sadece ihtiyaçlarını görmek için dışarı çıktıklarını ifade eden köy sakinlerinden Ayhan Kaya, “Şu ana kadar Korona virüs köyümüze hiç bulaşmadı. Artık havadan mıdır neden bilmiyoruz ama vak’a hiç çıkmadı. Köy içinde birbirine yanaşan pek fazla yok. Ailecek herkes kendi evinde oturuyor. Bazı komşular arada geliyor ama onlarla da mesafemizi koruyoruz. Bizim burada yakın market bulunmadığı için şehir merkezine inip alışverişimizi oradan yapıyoruz. Oralarda da bekleyen pek fazla olmaz. İşini halleden hemen köye döner. Benim kendi arabam var, 1 saat içinde gidip ihtiyacım olanı alıp dönüyorum hemen evime” diye konuştu.

“Köyümüzde hiç vak’a çıkmadı”

Süreç içerisinde birkaç kez Düzce’ye gittiklerini daha sonra tekrar köye geldiklerini belirten bir başka köy sakini Ülviye Duman ise, “Köye Nisan ayında geldik. Sadece Kurban Bayramı’nda Düzce Merkez’deki evimize indik. Sonra köydeki evimize geldik bir daha da merkeze gitmedik. Karşıda oturan komşularımla görüşüyoruz arada bir. Köyümüzde hiç vak’a çıkmadı. Ancak dışarıda çalışan gençlerimizden bazılarında çıktı” şeklinde konuştu.

“Pandemi sonrası Sakarya’dan Düzce’ye gelerek izole oldum”

Pandemi sonrasında Sakarya’dan Düzce’ye gelerek köyde izole bir yaşan sürdürdüğünü belirten İrfan Keskin de, “Köyde henüz vak’aya rastlanmadı. Normalde Sakarya’da yaşıyorum. Pandemi dolayısıyla köye geldik, kendimizi izole ettik. Köyümüzde de hamdolsun Korona virüs vak’ası çıkmadı şimdiye kadar. Bundan sonra da çıkmaz inşallah. Köyümüz kurallara uyar, güzel bir köydür. Şimdilik herhangi bir problemimiz yok” ifadelerini kullandı.