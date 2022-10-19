Bu karavanlar güneş panelleriyle kendi enerjisini üretiyor

Pandemiden sonra doğal yaşamı tercih eden insanlar tarafından ilgi gören Tiny Houselar, Kamp Karavan ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Arsa alımının şart olmadığı ve en önemli özelliğinin ise vergisiz olması dikkat çeken Tiny Houselar meraklılar tarafından sergilenen fuarda ilgi görüyor.

İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen Kamp Karavan ve Ekipmanları Alternatif Turizm Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı. Birçok ziyaretçinin katıldığı fuar 19-23 Ekim tarihleri arasında devam edecek. 5 gün boyunca ziyarete açık olan fuarda Tiny Home Show ve Karavan Show Eurasia fuarları bulunacak.

Pandemiden sonra doğal yaşamı tercih eden insanlar Tiny Houselara yönlendi. Her bütçeye uygun satılan Tiny Houseler hem depreme dayanıklı hem ekonomik olduğu için oldukça ilgi gördü. Çatı kısmına takılan güneş enerjisi panelleri ile elektrik, su, doğalgaz faturası ödemeden kullanılabiliyor. Karavana ait plaka ile rahatlıkla gezilebilirken kurulduğu yer için de imar izni gerekmiyor.

Tiny House ilgi bilgi veren Melek Ömür Kurteş, “Maaliyetleri minimum 550 bin TL’den başlıyor. Fuara özel bazı ürünlerimizde biraz daha uyguna inmeye çalıştık. Birçok insanın hayali bu tarz bir karavanla bağında bahçesinde yaşamak. İnsanların istekleri doğrultusunda hayalleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. İçindeki yataklar küçük ev eşyaları ile insanlara hayallerinin ötesinde bir alan sunmaya çalışıyoruz. Şuanda içerince bulunduğumuz modelin değerlerinden farkı içerisinde 6 kişinin rahatlıkla konaklayabiliyor. Plakalı ve ruhsatlı bir araç niteliğinde olduğunu için imarla alakalı bir sorun yaşanmıyor. İstek doğrultusunda güneş panelleri ekliyoruz” dedi.