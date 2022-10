Bu itfaiye aracı Karadeniz’de tek

Samsun’da hizmet veren tam donanımlı, vinçli, radarlı, tam denizaltı malzemesi takımlı arama-kurtarma itfaiyesi aracından Türkiye’de 3, Karadeniz Bölgesi’nde ise 1 tane var.

İtfaiye araçları genelde yangın söndürme amaçla kullanılsa da arama-kurtarma araçları da oldukça yararlı hizmet veriyor. Türkiye’de İstanbul ve Ankara hariç sadece Samsun’da bulunan tam donanımlı arama-kurtarma itfaiye aracı özellikleri bakımından tüm itfaiye araçlarından ayrılıyor. Karadeniz’de tek olan araç, Dünya Afet Riskleri Azaltma Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda sergilendi. Görevliler, araç ve itfaiye çalışmaları hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Normal bir itfaiye aracındaki ekipmanlar ile 6 kişi çalışabilirken, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na ait tam donanımlı arama-kurtarma itfaiye aracında aynı anda 70 itfaiyeci çalışabiliyor. Tüm arama-kurtarma araçlarında bulunan ekipmanlara ek olarak bünyesinde 3,5 ton kapasiteli vinç, afet altı arama kurtarma görsel malzemeleri (canlı ve ses dinleme yeleği), tramatör çelik halat, espektör ilk müdahale seti, deniz altı arama kurtarma dalgıç tam takım malzemeleri, teleskopik merdiven, özel rollglissler, bölgesel radar tarama sistemini bulunduruyor. 2017’den beri Samsun’da hizmet veren araç yılda 13-14 farklı şehirdeki olaylarda hizmet veriyor. Arama-kurtarma aracı Samsun’da da günlük en az 4 göreve gidiyor.

“Bu itfaiye aracından Türkiye’de sadece 3 tane var”

Samsun’da hizmet veren arama-kurtarma aracının her gün en az 4 göreve gittiğinin altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amiri Mustafa Aşıkoğlu, “Türkiye’de 3 tane olan bu araçtan 1’i bizde bulunmaktadır. Diğer araçlarda olmayan gemi ve deniz kurtarma dediğimiz aparatlar bu araçta mevcuttur. Ayrıca bu araca bağlı 4 bot bulunurken, hem araçta bulundurabilir hem de şişirilebiliyor. Vinç operatörlüğü sistemi de bu aracı ayıran bir diğer özellikler arasındadır. 6 çarpı 6 her türlü arazi koşulunda gidebilecek bir araçtır. Vinçte 3,5 tona yakın kiloda çekim yapabiliyoruz. Aracı sabitleyip 70 metrelik mucurgat aletimizle birisi uçurumdan bile düşse onu çekip alabiliyoruz. Üst taraftaki aydınlatmalar ile bir meydanı tamamen aydınlatabilecek güçteki ışıklarımız ile kolayca bölgeyi aydınlatabiliyoruz. Çok yönlü fonksiyonlu bu aydınlatmamız sadece bu 3 aracımızda bulunuyor. En önemli özelliklerimizden birisi olarak gördüğümüz bir diğer detay ise aracı bir alana sabitlediğimizde 70 kişilik çalışma ekibine destek verebiliyoruz. Diğer bölgelerdeki araçlarda 6 ya da 4 kişi çalışabiliyorken, bu sayı bizim aracımızdaki ekipmanlar sayesinde 70’e yükseliyor” dedi.

"Kamera ile enkaz altında kalan vatandaşlarımızın görselini rahatça alabiliyoruz"

2017 yılından itibaren Samsun’da hizmet veren araçta bulunan ekipmanlar hakkında da bilgi veren Mustafa Aşıkoğlu, “Arama-kurtarmalarda genelde kullandığımız enkaz altında kalan vatandaşları çıkartmak için ülke çapında ve Türkiye’de sayılı kurumlarda kullandığımız canlı ve ses dinleme yeleğidir. Eğer bir enkaz alanında çalışıyorsak enkaz çubuklarıyla alanın bir bölümünü bölüyoruz, daha sonradan bu alan içerisinde bu çubuklar ile birlikte dinleme pozisyonuna geçiyoruz. Kamera ile enkaz altında kalan vatandaşlarımızın görselini rahatça alabiliyoruz. 7 metrelik enkaz alanının içerisindeki bir vatandaşın ya da herhangi bir canlının nefes almasına kadar her şeyi dinleyebiliyoruz. Canlılar dışında tehlike arz edebilecek her şeyi yine bu kamera ile rahatça teyit edebiliyoruz. Fişek atma aletimiz ile de her türlü yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını karşı tarafa ulaştırmak için rahatça kullanabiliyoruz. 120 kiloya kadar olan vatandaşlarımızı bu halatımız ile birlikte tehlikeli alandan kolayca bir şekilde çıkarabiliyoruz. Şu an Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda mevcut olan 6 aracımız, Almanya’da fuardan full donanım ödülleri alarak direkt Samsun’a gelen araçlarımızdır” diye konuştu.

Öte yandan Aşıkoğlu, Samsun İtfaiye Daire Başkanlığı olarak muhtemel bir İstanbul depreminde 2. grup olarak yer alan Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Arama-Kurtarma ekibinin 244 kişi ile alana gitmekte görevli olduğunu sözlerine ekledi.