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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

02 Mayıs 2020 Cumartesi 09:57
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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor

Yağışların; öğleden sonra Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.. Rüzgarın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakası, akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
İzmir: Parçalı zamanla çok bulutlu 26
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23
Antalya: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Samsun: Çok bulutlu 18
Trabzon: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15
Erzurum: Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 9
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19

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