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Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE GİRİŞLERDE OLUŞTURULAN KONTROL NOKTALARINDA, SAĞLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN VATANDAŞIN TEK TEK ATEŞİ ÖLÇÜYOR. MASKESİ OLMAYANLARA İSE POLİS EKİPLERİ MASKE HEDİYE EDİYOR.

Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

BURSA’NIN MUDANYA İLÇESİNE GİRİŞLERDE OLUŞTURULAN KONTROL NOKTALARINDA, SAĞLIK GÖREVLİLERİ TARAFINDAN VATANDAŞIN TEK TEK ATEŞİ ÖLÇÜYOR. MASKESİ OLMAYANLARA İSE POLİS EKİPLERİ MASKE HEDİYE EDİYOR.

16 Nisan 2020 Perşembe 14:26
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Bu ilçeye maskesiz almıyorlar

Bursa’nın Mudanya ilçesine girişlerde oluşturulan kontrol noktalarında, sağlık görevlileri tarafından vatandaşın tek tek ateşi ölçüyor. Maskesi olmayanlara ise polis ekipleri maske hediye ediyor.

Mudanya ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan uygulamalar sıklaştırıldı. Uygulama noktalarında tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların ateşleri sağlık görevlileri tarafından ölçülürken, maskesi olmayanlara ise maske hediye ediliyor. Uzun kuyrukların oluştuğu kontrol noktalarında vatandaşlar mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları hususunda ikaz ediliyor. Ateşi yüksek çıkan vatandaşlar sağlık görevlileri eşliğinde hastaneye yönlendiriliyor. Günde 500 adet maskenin dağıtıldığı ifade edildi.

Kontrol noktalarında ayrıca araç ve sürücülerin belgelerinin de kontrolü sağlanıyor.

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