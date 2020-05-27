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Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi

TRABZON’UN ÇAYKARA İLÇESİNDE KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMEYEN HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ, İLÇE VE MAHALLELERDE BULUNAN TÜM MARKET VE BAKKALLARDAKİ VERESİYE DEFTERİNDE YER ALAN 375 AİLENİN TOPLAM 450 BİN LİRALIK VERESİYE BORCUNU ÖDEDİ.

Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi

TRABZON’UN ÇAYKARA İLÇESİNDE KİMLİĞİNİN ORTAYA ÇIKMASINI İSTEMEYEN HAYIRSEVER BİR VATANDAŞ, İLÇE VE MAHALLELERDE BULUNAN TÜM MARKET VE BAKKALLARDAKİ VERESİYE DEFTERİNDE YER ALAN 375 AİLENİN TOPLAM 450 BİN LİRALIK VERESİYE BORCUNU ÖDEDİ.

27 Mayıs 2020 Çarşamba 13:34
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Bu ilçedeki toplam 450 bin TL’lik veresiye borçları temizlendi

Trabzon’un Çaykara ilçesinde kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, ilçe ve mahallelerde bulunan tüm market ve bakkallardaki veresiye defterinde yer alan 375 ailenin toplam 450 bin liralık veresiye borcunu ödedi.

Hayırsever işadamı Çaykara Kaymakamı Salih Çiğdem ve Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok ile iletişime geçerek ismini açıklamadan ilçede tüm bakkal ve marketlerde borcu bulunan vatandaşların tespit edilmesini istedi. Yapılan tespit sonrası 450 bin TL civarında bir veresiye borcu belirlendi. Parayı ilgili hesaplara çıkartan hayırsever vatandaşın talebi üzerine Çaykara Kaymakamlığı Vefa Destek Grubunda görevli Çaykara İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan öğretmenler tarafından ilçede ve mahallelerde bulunan market ve bakkallara tek tek ulaşılarak yaklaşık 450 bin liralık tüm borçlar ödendi.

İlçedeki market sahibi Coşkun Bayraktar 17 senelik market işlettiğini belirterek "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve duygulandım. Ayrıca borcu ödenen vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadılar. Korona virüs ile mücadele günlerinde çok güzel bir destek oldu. İsmini bilmediğimiz hayırsever işadamımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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